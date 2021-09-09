Скрытое ледниковое прошлое Северного моря показывает, как будет таять лед Гренландии и Антарктиды, - ученые

Ученые создали реконструкцию впечатляющих пейзажей ледникового периода под Северным морем.

Глубокие каналы шириной в несколько километров, известные как туннельные долины, были прорезаны быстрыми реками, протекавшими под древними ледяными щитами Северной Европы. Сегодня все очертания суши скрыты под слоем донного ила Северного моря, но ученые воссоздали их детальные очертания, сообщает BBC

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По словам ученых, эти каналы могут дать подсказку, как будут разрушаться современные ледовые щиты, такие как Гренландия из-за того, что эти особенности рельефа были созданы в периоды сильного таяния льда.

"Благодаря эти данным, мы можем увидеть, как Гренландия или даже Антарктида будут выглядеть в будущем, возможно через несколько сотен лет", — говорит Джеймс Киркхэм из Кембриджского университета.

Уже сейчас летом в Гренландии можно увидеть озера из талой воды на поверхности ледяного покрова. Эта вода течет через отверстия к нижней части, где она растекается и вытекает в море. Благодаря новым методам сейсмической разведки, которые обычно используются для поиска нефти и газа, ученым удалось воссоздать ледниковую историю Северного моря.

[ + – ] Поверхностная талая вода течет в отверстия к нижней части ледникового покрова Гренландии. Фото: BBC

За прошлые 800 000 лет Северную Европу то накрывал толстый ледяной покров в холодные периоды, то отступал, когда температура повышалась. Это происходило во время очень теплых периодов, когда появились туннельные долины.

Ученые под руководством Джеймса Киркхэма описывают сложную сеть разрезов и отложений, которые были созданы как реками, так и движением льда на поверхности. Эти формы рельефа включают в себя эскеры, где вода прорезала выемку во льду, а затем это место заполнилось грязью и появилась возвышенность. Есть также длинные извилистые гряды, где отложения втиснулись в трещины, которые появились во льду после его внезапной остановки после движения. Здесь есть даже "ископаемые айсберги", когда глыбы льда откололись от края отступающего ледяного покрова, застряли в грязи, а затем, когда они таяли, образовались пустоты, которые позже были заполнены другим видом осадочных пород.

[ + – ] Эскеры. Фото: BBC

"Эти данные показывают, как себя вели и что создавали подледниковые реки на протяжении столетий, когда лед отступал. Также мы видим, как вел себя лед наверху, где он быстро двигался или, когда останавливался и таял", — говорит Киркхэм.

Эксперты ООН в недавнем отчете о состоянии климата сообщили, что таяние поверхности Гренландии в результате повышения температуры воздуха будет преобладать над потерей льда в этом столетии. Это увеличит приток воды в подледниковую систему, которая создает такие особенности, которые были зафиксированы в отложениях Северного моря. В Антарктиде теплый воздух, вызывающий таяние поверхности не настолько значителен, как потери люда из-за теплых океанических вод омывающих окраины ледникового покрова.