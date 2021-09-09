Учені створили реконструкцію приголомшливих пейзажів льодовикового періоду під Північним морем.

Глибокі канали завширшки в кілька кілометрів, відомі як тунельні долини, були прорізані швидкими річками, що протікали під древніми крижаними щитами Північної Європи. Сьогодні всі обриси суші приховані під шаром донного мулу Північного моря, але вчені відтворили їхні детальні обриси, повідомляє BBC.

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За словами вчених, ці канали можуть підказати, як будуть руйнуватися сучасні льодові щити, такі як Гренландія, через те, що ці особливості рельєфу були створені в періоди сильного танення льоду.

"Завдяки цим даним, ми можемо побачити, як Гренландія або навіть Антарктида виглядатимуть у майбутньому, можливо, через кілька сотень років", — говорить Джеймс Кіркхем з Кембриджського університету.

Уже зараз влітку в Гренландії можна побачити озера з талої води на поверхні крижаного покриву. Ця вода тече через отвори до нижньої частини, де вона розтікається і випливає в море. Завдяки новим методам сейсмічної розвідки, які зазвичай використовуються для пошуку нафти і газу, ученим вдалося відтворити льодовикову історію Північного моря.

[ + – ] Поверхнева тала вода тече в отвори до нижньої частини льодовикового покриву Гренландії. Фото: trump-elections

За минулі 800 000 років Північну Європу то накривав товстий крижаний покрив у холодні періоди, то відступав, коли температура підвищувалася. Це відбувалося під час дуже теплих періодів, коли з'явилися тунельні долини.

Учені під керівництвом Джеймса Кіркхема описують складну мережу розрізів і відкладень, які були створені як річками, так і рухом льоду на поверхні. Ці форми рельєфу включають у себе ескери, де вода прорізала виїмку в льоду, а потім це місце заповнилося брудом і з'явилася височина. Є також довгі звивисті гряди, де відкладення втиснулися в тріщини, які з'явилися в льоду після його раптової зупинки після руху. Тут є навіть "підземні айсберги", коли брили льоду відкололися від краю відступального крижаного покриву, застрягли в багнюці, а потім, коли вони танули, утворилися порожнечі, які пізніше були заповнені іншим видом осадових порід.

[ + – ] Ескери Фото: trump-elections

"Ці дані показують, як себе вели і що створювали підльодовикові річки протягом століть, коли лід відступав. Також ми бачимо, як поводився лід нагорі, де він швидко рухався або коли зупинявся і танув", — говорить Кіркхем.

Експерти ООН у недавньому звіті про стан клімату повідомили, що танення поверхні Гренландії в результаті підвищення температури повітря буде переважати над втратою льоду в цьому столітті. Це збільшить приплив води в підльодовикову систему, яка створює такі особливості, які були зафіксовані у відкладеннях Північного моря. В Антарктиді тепле повітря, що викликає танення поверхні, не настільки значне, як втрати льоду через теплі океанічні води, що омивають околиці льодовикового покриву.