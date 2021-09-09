Археологи обнаружили редкие камни в "исчезающей" гробнице в Шотландии

Два отполированных каменных шара были найдены в гробнице эпохи неолита на полуострове Треснесс в архипелаге Оркнейских островов.

При раскопках 5500-летней могилы в Сандее, расположенной на Оркнейских островах в Шотландии команда археологов обнаружила два резных каменных шара, пишет The Jerusalem Post.

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Ученые вернулись на место раскопок в августе этого года после того, как "законсервировали" его во время своих последних раскопок в 2019 году.

Гробница расположена на утесе в южной части полуострова Треснесс в Шотландии, но из-за эрозии гробница и окружающая ее территория постепенно исчезают в море. Находка включает два редких полированных резных каменных шара, а также небольшие фрагменты костей и керамики.

Точное назначение шаров неизвестно, но возможно, что они использовались в качестве оружия. Профессор Вики Каммингс, преподаватель археологии в Университете Центрального Ланкашира, рассказала, что гробница, скорее всего, связана с остатками неолитического поселения в Cata Sands.

Раскопки в этом районе ведутся с 2017 года. Археологи и исследователи всеми силами пытаются сохранить гробницу, пока не стало слишком поздно. В Шотландии было найдено чуть более 500 таких каменных шаров.

Доктор Хьюго Андерсон-Уимарк, старший куратор доисторического периода (от палеолита до неолита) в Национальном музее Шотландии, отметил, что на Оркнейских островах было найдено около 20 таких отполированных каменных шара.

"К сожалению, это место постепенно уходит в море, поэтому мы хотим извлечь всю важную информацию до того, как гробница будет потеряна навсегда", — заключила Каммингс.