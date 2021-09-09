Археологи виявили рідкісні камені в "зникаючій" гробниці в Шотландії

Дві відполіровані кам'яні кулі були знайдені в гробниці епохи неоліту на півострові Треснесс в архіпелазі Оркнейських островів.

При розкопках 5500-річної могили в Сандеї, розташованій на Оркнейських островах у Шотландії, команда археологів виявила дві різьблені кам'яних кулі, пише The Jerusalem Post.

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Вчені повернулися на місце розкопок у серпні цього року після того, як "законсервували" його під час своїх останніх розкопок у 2019 році.

Гробниця розташована на скелі в південній частині півострова Треснесс у Шотландії, але через ерозію гробниця і навколишня територія поступово зникають у море. Знахідка включає дві рідкісні поліровані різьблені кам'яні кулі, а також невеликі фрагменти кісток і кераміки.

Точне призначення куль невідоме, але можливо, що вони використовувалися як зброя. Професорка Вікі Каммінгс, викладачка археології в Університеті Центрального Ланкаширу, розповіла, що гробниця, швидше за все, пов'язана з залишками неолітичного поселення в Cata Sands.

Розкопки в цьому районі ведуться з 2017 року. Археологи й дослідники усіма силами намагаються зберегти гробницю, поки не стало надто пізно. У Шотландії було знайдено трохи більше 500 таких кам'яних куль.

Доктор Г'юго Андерсон-Вімарк, старший куратор доісторичного періоду (від палеоліту до неоліту) в Національному музеї Шотландії, зазначив, що на Оркнейських островах було знайдено близько 20 таких відполірованих кам'яних куль.

"На жаль, це місце поступово йде в море, тому ми хочемо отримати всю важливу інформацію до того, як гробниця буде втрачена назавжди", — підсумувала Каммінгс.