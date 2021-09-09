Собачья кость. Астрономы получили четкие изображения астероида уникальной формы

Новые данные дают ключ к разгадке того, как образовались этот астероид и два спутника, вращающиеся вокруг него.

Используя Очень большой телескоп Европейской южной обсерватории (VLT), астрономы получили самые четкие изображения астероида Клеопатра. Наблюдения позволили ученым увидеть форму и узнать массу этого своеобразного астероида, который напоминает собачью кость, сообщает eso.org

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"Клеопатра" – уникальный астероид в нашей Солнечной системе", — говорит Френк Марчис, астроном из Института SETI в Маунтин-Вью, США, который руководил исследованием астероида с необычной формой, у которого есть два спутника и который находится на расстоянии 200 млн километров от Земли.

Астероид "Клеопатра" вращается вокруг Солнца в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Астрономы назвали его "астероидом в форме собачьей кости", после того как радиолокационные наблюдения показали, что у него две доли, соединенные толстой "шеей". Также ученые обнаружили, что вокруг астероида вращаются два спутника, которых назвали AlexHelios и CleoSelene, в честь детей египетской царицы Клеопатры.

[ + – ] Астероид Клеопатра Фото: ESO

Чтобы узнать больше о Клеопатре, Марчис и его коллеги использовали снимки астероида, сделанные с помощью прибора Spectro-Polarimetric High-Contrast Exoplanet REsearch, размещенного на VLT. В результате исследования, ученые обнаружили, что одна из долей астероида больше другой, и определили, что длина "Клеопатры" составляет около 270 километров.

Благодаря новым наблюдениям другой группы ученых под руководством Мирослава Брожа из Карлова университета в Праге, Чехия, им удалось точно описать, как гравитация астероида влияет на движения спутников, и определить сложные орбиты AlexHelios и CleoSelene. Это позволило им вычислить массу астероида, которая оказалась на 35% меньше, чем считалось ранее.

Объединив новые данные, астрономы смогли вычислить плотность астероида, которая составляет менее половины плотности железа. Низкая плотность "Клеопатры", которая, как полагают ученые, имеет металлический состав, говорит о том, что астероид имеет пористую структуру и может быть не более чем "грудой камней". Это означает, что он, вероятно, образовался при повторном накоплении материала после гигантского удара.

Астероид вращается почти с критической скоростью, выше которой он начнет разваливаться, и даже небольшие удары могут поднять камни с его поверхности. Марчис и его коллеги считают, что эти камни могли сформировать спутники AlexHelios и CleoSelene, а это означает, что "Клеопатра" действительно "родила" их.

Новые изображения астероида получены благодаря одной из передовых систем адаптивной оптики, используемых на VLT, который расположен в пустыне Атакама в Чили. Адаптивная оптика помогает корректировать искажения, вызванные атмосферой Земли, из-за которых объекты выглядят размытыми.