Собача кістка. Астрономи отримали чіткі зображення астероїда унікальної форми

Нові дані дають ключ до розгадки того, як утворилися цей астероїд і два супутники, що обертаються навколо нього.

Використовуючи Дуже великий телескоп Європейської південної обсерваторії (VLT), астрономи отримали найбільш чіткі зображення астероїда Клеопатра. Спостереження дозволили вченим побачити форму і дізнатися масу цього своєрідного астероїда, який нагадує собачу кістку, повідомляє eso.org.

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"Клеопатра" — унікальний астероїд у нашій Сонячній системі", — говорить Френк Марчіс, астроном з Інституту SETI в Маунтін-В'ю, США, який керував дослідженням астероїда з незвичайною формою, в якого є два супутники і який знаходиться на відстані 200 млн кілометрів від землі.

Астероїд "Клеопатра" обертається навколо Сонця в поясі астероїдів між Марсом і Юпітером. Астрономи назвали його "астероїдом у формі собачої кістки", після того як радіолокаційні спостереження показали, що в нього дві частки, з'єднані товстою "шиєю". Також учені з'ясували, що навколо астероїда обертаються два супутники, яких назвали AlexHelios і CleoSelene, на честь дітей єгипетської цариці Клеопатри.

[ + – ] Астероїд Клеопатра Фото: ESO

Щоб дізнатися більше про Клеопатру, Марчіс і його колеги використовували знімки астероїда, зроблені за допомогою приладу Spectro-Polarimetric High-Contrast Exoplanet REsearch, розміщеного на VLT. Унаслідок дослідження, вчені з'ясували, що одна з часток астероїда більша, ніж інша, і визначили, що довжина "Клеопатри" становить приблизно 270 кілометрів.

Завдяки новим спостереженням іншої групи вчених під керівництвом Мирослава Брожа з Карлова університету в Празі, Чехія, їм вдалося точно описати, як гравітація астероїда впливає на рухи супутників, і визначити складні орбіти AlexHelios і CleoSelene. Це дозволило їм обчислити масу астероїда, яка виявилася на 35% меншою, ніж вважалося раніше.

Об'єднавши нові дані, астрономи змогли обчислити щільність астероїда, яка становить менше половини щільності заліза. Низька щільність "Клеопатри", яка, як вважають вчені, має металевий склад, говорить про те, що астероїд має пористу структуру і може бути не більше ніж "купою каменів". Це означає, що він, ймовірно, утворився при повторному накопиченні матеріалу після гігантського удару.

Астероїд обертається майже з критичною швидкістю, вище якої він почне розвалюватися, і навіть невеликі удари можуть підняти камені з його поверхні. Марчіс і його колеги вважають, що ці камені могли сформувати супутники AlexHelios і CleoSelene, а це означає, що "Клеопатра" дійсно "народила" їх.

Нові зображення астероїда отримані завдяки одній з передових систем адаптивної оптики, використовуваних на VLT, який розташований в пустелі Атакама в Чилі. Адаптивна оптика допомагає коригувати спотворення, викликані атмосферою Землі, через які об'єкти виглядають розмитими.