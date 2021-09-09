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"Инопланетный" кальмар и морской конек "на карантине": объявлены финалисты Ocean Photography Awards 2021

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Фото: sciencefocus.com

На снимках можно увидеть удивительных глубоководных существ и других морских жителей.

Тысячи фотографий со всего мира присылают организаторам конкурса, и финалисты этого года были объявлены профессиональным жюри. Победителей Ocean Photography Awards 2021 объявят в период с 10 по 16 сентября, сообщает sciencefocus.com

В конкурсе Ocean Photography Awards могут принимать участие как любители, так и профессионалы. Главная задача – передать разнообразие и богатство подводной жизни. Таким образом учредители премии пытаются привлечь внимание мирового сообщества к проблемам океанических и морских жителей.

На снимках можно увидеть и разноцветных кальмаров, и полупрозрачных глубоководных существ, и очень любопытных морских львов, а также других морских обитателей. Организаторы конкурса напоминают, что, благодаря не всегда положительным действиям человека, здоровье океана и его жителей постоянно находятся под угрозой.

Предлагаем посмотреть на финалистов премии Ocean Photography Awards 2021.

Длинные тени

Фото: sciencefocus.com

Спелеотемы – образования в пещерах, созданные отложениями минералов, отбрасывают длинные тени в Сеноте Дос Писос, Кинтана-Роо, Мексика. Фото Мартина Броена.

Высовывая шею

Фото: sciencefocus.com

Зеленая морская черепаха на рифе, Селаяр, Индонезия. Фото Галис Хоарау.

Крауд-серфинг

Фото: sciencefocus.com

Морские львы "толпятся" вокруг дайвера на острове Ванкувер в Канаде. Фото Стива Вудса.

На краю

Фото: sciencefocus.com

Птенец императорского пингвина стоит на краю шельфового ледника в заливе Атка в Антарктиде и смотрит на воду внизу. Фото Стефана Кристманна.

Ночное видение

Фото: sciencefocus.com

Южный кальмар (Sepioteuthis australis) ночью в заливе Бушрейнджерс, Новый Южный Уэльс, Австралия. Фото Мэтти Смит.

Забрасывая широкую сеть

Фото: sciencefocus.com

Рыболовецкие суда с сетями для ловли анчоусов, сфотографированные сверху у побережья провинции Фуйен, Вьетнам. Фото Тьен Нгуен Нгок.

Дрейф

Фото: sciencefocus.com

Медуза, известная как американская морская крапива дрейфует на мелководье залива Монтерей, Калифорния, США. Фото Максвела Хона.

Фастфуд

Фото: sciencefocus.com

Морской лев охотится на скумбрию у побережья Мексики. Фото Фабриса Герена.

На холоде

Фото: sciencefocus.com

Императорские пингвины в Антарктиде противостоят сильному ветру. Фото Нади Али.

Побыстрее

Фото: sciencefocus.com

Острорылый крокодил скользит по воде на закате, Куба. Фото Тани Хупперманс.

В прыжке

Фото: sciencefocus.com

Взрослый самец южного кальмара ночью на охоте, Новый Южный Уэльс, Австралия. Фото Мэтти Смит.

Лихорадка у скатов

Фото: sciencefocus.com

На фото запечатлено поведение скатов, известных как восточноамериканский бычерыл, во время спаривания или ухаживания, Корал-Бэй, Западная Австралия. Фото Алекса Кидда.

Спасибо за рыбу

Фото: sciencefocus.com

Обыкновенный дельфин, сфотографированный у острова Бротон, Порт-Стивенс, Австралия. Фото Герго Ругли.

Поговори с лапой

Фото: sciencefocus.com

Игривые серые тюлени у островов Фарн, Великобритания. Этот вид находится под защитой в Соединенном Королевстве в соответствии с Законом о сохранении тюленей 1970 года. Фото Гранта Томаса.

За маской

Фото: sciencefocus.com

Морской конек цепляется за маску для лица у берегов Греции. Фото Николаса Самараса.