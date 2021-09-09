"Инопланетный" кальмар и морской конек "на карантине": объявлены финалисты Ocean Photography Awards 2021

На снимках можно увидеть удивительных глубоководных существ и других морских жителей.

Тысячи фотографий со всего мира присылают организаторам конкурса, и финалисты этого года были объявлены профессиональным жюри. Победителей Ocean Photography Awards 2021 объявят в период с 10 по 16 сентября, сообщает sciencefocus.com

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В конкурсе Ocean Photography Awards могут принимать участие как любители, так и профессионалы. Главная задача – передать разнообразие и богатство подводной жизни. Таким образом учредители премии пытаются привлечь внимание мирового сообщества к проблемам океанических и морских жителей.

На снимках можно увидеть и разноцветных кальмаров, и полупрозрачных глубоководных существ, и очень любопытных морских львов, а также других морских обитателей. Организаторы конкурса напоминают, что, благодаря не всегда положительным действиям человека, здоровье океана и его жителей постоянно находятся под угрозой.

Предлагаем посмотреть на финалистов премии Ocean Photography Awards 2021.

Длинные тени

Спелеотемы – образования в пещерах, созданные отложениями минералов, отбрасывают длинные тени в Сеноте Дос Писос, Кинтана-Роо, Мексика. Фото Мартина Броена.

Высовывая шею

Зеленая морская черепаха на рифе, Селаяр, Индонезия. Фото Галис Хоарау.

Крауд-серфинг

Морские львы "толпятся" вокруг дайвера на острове Ванкувер в Канаде. Фото Стива Вудса.

На краю

Птенец императорского пингвина стоит на краю шельфового ледника в заливе Атка в Антарктиде и смотрит на воду внизу. Фото Стефана Кристманна.

Ночное видение

Южный кальмар (Sepioteuthis australis) ночью в заливе Бушрейнджерс, Новый Южный Уэльс, Австралия. Фото Мэтти Смит.

Забрасывая широкую сеть

Рыболовецкие суда с сетями для ловли анчоусов, сфотографированные сверху у побережья провинции Фуйен, Вьетнам. Фото Тьен Нгуен Нгок.

Дрейф

Медуза, известная как американская морская крапива дрейфует на мелководье залива Монтерей, Калифорния, США. Фото Максвела Хона.

Фастфуд

Морской лев охотится на скумбрию у побережья Мексики. Фото Фабриса Герена.

На холоде

Императорские пингвины в Антарктиде противостоят сильному ветру. Фото Нади Али.

Побыстрее

Острорылый крокодил скользит по воде на закате, Куба. Фото Тани Хупперманс.

В прыжке

Взрослый самец южного кальмара ночью на охоте, Новый Южный Уэльс, Австралия. Фото Мэтти Смит.

Лихорадка у скатов

На фото запечатлено поведение скатов, известных как восточноамериканский бычерыл, во время спаривания или ухаживания, Корал-Бэй, Западная Австралия. Фото Алекса Кидда.

Спасибо за рыбу

Обыкновенный дельфин, сфотографированный у острова Бротон, Порт-Стивенс, Австралия. Фото Герго Ругли.

Поговори с лапой

Игривые серые тюлени у островов Фарн, Великобритания. Этот вид находится под защитой в Соединенном Королевстве в соответствии с Законом о сохранении тюленей 1970 года. Фото Гранта Томаса.

За маской

Морской конек цепляется за маску для лица у берегов Греции. Фото Николаса Самараса.