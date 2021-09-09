"Інопланетний" кальмар і морський коник "на карантині": оголошені фіналісти Ocean Photography Awards 2021

На знімках можна побачити дивовижних глибоководних істот та інших морських мешканців.

Тисячі фотографій з усього світу надсилають організаторам конкурсу, і фіналісти цього року були оголошені професійним журі. Переможців Ocean Photography Awards 2021 оголосять у період із 10 по 16 вересня, повідомляє sciencefocus.com.

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У конкурсі Ocean Photography Awards можуть брати участь як аматори, так і професіонали. Головне завдання — передати різноманітність і багатство підводного життя. Так засновники премії намагаються привернути увагу світової спільноти до проблем океанічних і морських жителів.

На знімках можна побачити і різнокольорових кальмарів, і напівпрозорих глибоководних істот, і дуже цікавих морських левів, а також інших морських мешканців. Організатори конкурсу нагадують, що, завдяки не завжди позитивним діям людини, здоров'я океану та його жителів постійно знаходяться під загрозою.

Пропонуємо подивитися на фіналістів премії Ocean Photography Awards 2021.

Довгі тіні

Спелеотеми — утворення в печерах, створені відкладеннями мінералів, відкидають довгі тіні в Сеноті Дос Пісос, Кінтана-Роо, Мексика. Фото Мартіна Броена.

Висуваючи шию

Зелена морська черепаха на рифі, Селаяр, Індонезія. Фото Галіс Хоарау.

Крауд-серфінг

Морські леви "юрбляться" навколо дайвера на острові Ванкувер у Канаді. Фото Стіва Вудса.

На краю

Пташеня імператорського пінгвіна стоїть на краю шельфового льодовика в затоці Атка в Антарктиді та дивиться на воду внизу. Фото Стефана Крістманна.

Нічне бачення

Південний кальмар (Sepioteuthis australis) уночі в затоці Бушрейнджерс, Новий Південний Уельс, Австралія. Фото Метті Сміт.

Закидаючи широку сітку

Риболовецькі судна із сітками для лову анчоусів, сфотографовані зверху біля узбережжя провінції Фуєн, В'єтнам. Фото Тьєн Нгуен Нгок.

Дрейф

Медуза, відома як американська морська кропива дрейфує на мілководді затоки Монтерей, Каліфорнія, США. Фото Максвела Хону.

Фастфуд

Морський лев полює на скумбрію біля узбережжя Мексики. Фото Фабріса Герена.

На холоді

Імператорські пінгвіни в Антарктиді протистоять сильному вітру. Фото Наді Алі.

Швидше

Гостромордий крокодил ковзає по воді на заході, Куба. Фото Тані Хупперманс.

У стрибку

Дорослий самець південного кальмара вночі на полюванні, Новий Південний Уельс, Австралія. Фото Метті Сміт.

Лихоманка у скатів

На фото зображена поведінка скатів, відомих як східноамериканський биконіс, під час спарювання або залицяння, Корал-Бей, Західна Австралія. Фото Алекса Кідда.

Дякую за рибу

Звичайний дельфін, сфотографований біля острова Бротон, Порт-Стівенс, Австралія. Фото Герг Руглі.

Поговори з лапою

Грайливі сірі тюлені біля островів Фарн, Великобританія. Цей вид знаходиться під захистом у Сполученому Королівстві відповідно до Закону про збереження тюленів 1970 року. Фото Гранта Томаса.

За маскою

Морський коник чіпляється за маску для обличчя біля берегів Греції. Фото Ніколаса Самараса.