Дистанционное управление. NASA успешно испытало новые скафандры для полетов на Луну и Марс
Испытания проходили там же, где проводились тесты скафандров для миссий "Апполон".
NASA объявило об успешных полевых испытаниях новых технологий для скафандров, которые будут использовать астронавты во время полетов на Марс и Луну, сообщает phys.org
Полевые испытания проводились в пустыне штата Орегон, там же, где в 60-х годах прошлого века астронавты проверяли свои скафандры перед высадкой на Луну в 1969 году. Также астронавтам предложили несколько новых мест для испытаний, учитывая новые данные полученные от роботизированных миссий на Луну и Марс. Эта местность напоминает лунный и марсианский ландшафт, поэтому была выбрана для проведения испытаний.
NASA в рамках своей программы "Артемида" планирует к концу этого десятилетия отправить на Луну астронавтов после более чем полувекового перерыва. В рамках миссии на поверхность Луны ступит нога первой женщины-астронавта. Экипаж должен будет "прилунится" недалеко от Южного полюса нашего спутника. Следующим шагом будет отправка людей на Марс.
Чтобы обеспечить лучшие условия для жизни и работы в космосе и на поверхности других планет, в настоящее время разрабатываются и проходят испытания несколько новых технологий, которые помогут оптимизировать безопасность, производительность и экономическую эффективность будущих выходов в открытый космос.
Центральное место в полевых испытаниях занимала инновационная интегрированная подсистема информационных технологий (IT IS) от компании Collins Aerospace. В настоящее время астронавты, выходящие в открытый космос, полагаются на планшеты, прикрепленные к их локтям, чтобы проверять необходимые им данные. Система IT IS позволяет астронавтам отслеживать данные через систему отображения на своих шлемах. Они также могут контролировать работу широкого диапазона систем — энергию, кислород, запасы воды, местоположение, время, прошедшее в режиме выхода в открытый космос, оставшееся время и многое другое.
IT IS также отображает карту и широкий спектр других данных, которые помогают астронавтам во время научной исследовательской деятельности. Данная система поможет астронавтам быть более автономными, учитывая тот факт, что связь с Землей временами будет пропадать, говорят в NASA.
Одним из ключевых достижений полевых испытаний была успешная интеграция инновационной системы Astronaut Smart Glove (ASG) норвежской компании Ntention с IT IS. Система ASG — это усовершенствованный интерфейс, интегрированный в шлем и перчатку скафандра. Это позволяет астронавту дистанционно управлять широким спектром возможных роботизированных средств, таких как манипуляторы, краны, вездеходы и даже дроны. Во время испытаний астронавтам удалось собрать образцы породы из недоступных для них мест.