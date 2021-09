Дистанційне керування. NASA успішно випробувало нові скафандри для польотів на Місяць і Марс

Випробування проходили там саме, де проводилися випробування скафандрів для місій "Аполлон".

NASA оголосило про успішні польові випробуваннях нових технологій для скафандрів, які використовуватимуть астронавти під час польотів на Марс і Місяць, повідомляє phys.org

Польові випробування проводилися в пустелі штату Орегон, там само, де у 60-х роках минулого століття астронавти перевіряли свої скафандри перед висадкою на Місяць у 1969 році. Також астронавтам запропонували кілька нових місць для випробувань, з огляду на нові дані отримані від роботизованих місій на Місяць і Марс. Ця місцевість нагадує місячний і марсіанський ландшафт, тому була обрана для проведення випробувань.

Фото: ISS

NASA у межах своєї програми "Артеміда" планує до кінця цього десятиліття відправити на Місяць астронавтів після більше ніж пів столітньої перерви. У межах місії на поверхню Місяця ступить нога першої жінки-астронавта. Екіпаж повинен буде "здійснити посадку" недалеко від Південного полюса нашого супутника. Наступним кроком буде відправлення людей на Марс.

[ + – ] Випробування скафандрів у 60-х роках 20 століття та у 2021 році. Фото: ISS

Щоб забезпечити найкращі умови для життя і роботи в космосі і на поверхні інших планет, нині розробляються і проходять випробування кілька нових технологій, які допоможуть оптимізувати безпеку, продуктивність та економічну ефективність майбутніх виходів у відкритий космос.

[ + – ] Південний полюс Місяця і пустеля в штаті Орегон Фото: ISS

Центральне місце в польових випробуваннях займала інноваційна інтегрована підсистема інформаційних технологій (IT IS) від компанії Collins Aerospace. Зараз астронавти, що виходять у відкритий космос, покладаються на планшети, прикріплені до їх ліктів, щоб перевіряти необхідні їм дані. Система IT IS дозволяє астронавтам відстежувати дані через систему відображення на своїх шоломах. Вони також можуть контролювати роботу широкого діапазону систем — енергію, кисень, запаси води, місце розташування, час, що минув у режимі виходу у відкритий космос, час, що залишився і багато іншого.

IT IS також відображає карту і широкий спектр інших даних, які допомагають астронавтам під час наукової дослідницької діяльності. Ця система допоможе астронавтам бути автономнішими, з огляду на той факт, що зв'язок із Землею часом буде зникати, кажуть у NASA.

Одним з ключових досягнень польових випробувань була успішна інтеграція інноваційної системи Astronaut Smart Glove (ASG) норвезької компанії Ntention з IT IS. Система ASG — це вдосконалений інтерфейс, інтегрований в шолом і рукавичку скафандра. Це дозволяє астронавту дистанційно керувати широким спектром можливих роботизованих засобів, таким як маніпулятори, крани, всюдиходи та навіть дрони. Під час випробувань астронавтам вдалося зібрати зразки породи з недоступних для них місць.