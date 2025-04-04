На Землі є вид, здатний процвітати в суворих умовах, як на Марсі: вчені назвали його (фото)

Один вид рослин на планеті мешкає в настільки суворих умовах, що їх можна вважати майже безплідними. Вчені виявили, що вони можуть закласти основу для цілих полів каміння, піску, щоб перетворити їх на різноманітні екосистеми.

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Про це пише Science Alert.

У новому дослідженні група біологів з Ягеллонського університету в Польщі та Польської академії наук провела експеримент у Центрі космічних досліджень. Вчені хотіли дізнатися, які фізичні та біохімічні властивості допомагають лишайникам виживати в умовах, подібних до марсіанських, залишаючись при цьому метаболічно активними.

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За словами провідного автора дослідження, ботаніка Ягеллонського університету Кая Скубала, їхній із колегами експеримент уперше в історії продемонстрував, що метаболізм грибкового партнера в симбіозі лишайників залишався активним у середовищі, яке нагадує поверхню Червоної планети. Результати роботи вчених розширюють наше розуміння біологічних процесів у модельованих марсіанських умовах і показують, як гідратовані організми реагують на іонізуюче випромінювання. Зазначимо, що саме марсіанські умови є однією з найважливіших проблем для виживання і населеності на Червоній планеті.

Відомо, що лишайники — вельми дивні структури, в яких гриби й водорості або ціанобактерії об'єднуються, щоб сформувати колонію, здатну виживати в неймовірно суворих умовах. Ба більше, вчені вважають, що ці колонії не змогли б вижити в настільки суворих умовах, якби були окремо.

Попередні дослідження вже показали, що лишайники можуть впадати в стан спокою, коли настають особливо важкі часи, а потім оживають, коли отримують доступ до води та їжі. По суті, вони схожі на тихоходок, які також здатні виживати в особливо суворих умовах.

Оскільки дуети грибів і водоростей в основі своїй залежать один від одного, кожен вид лишайника, як і раніше, називається так, ніби це один вид. У своїй симуляції вчені використовували два види: Diploschistes muscorum і Cetraria aculeata.

Під час експерименту, кожен лишайник розбудили розпиленням води, а потім помістили у вакуумну камеру на п'ять годин, причому перші дві години встановили на марсіанській денній температурі поверхні у 18 градусів за Цельсієм, яка поступово знижується до двогодинної марсіанської ночі — до -26 градусів за Цельсієм.

У резервуар також було заповнено газ, що на 95% складається з вуглекислого газу — це дало змогу імітувати марсіанську атмосферу з вологістю в діапазоні від вкрай посушливих від 8% до 32%. Тиск було встановлено на дуже низькому рівні 5-7 мілібарів, що більш ніж на 1000 мілібарів нижче за тиск земної атмосфери на рівні моря. Зазначимо, що те, як лишайники справляються з марсіанським рівнем ультрафіолетового випромінювання та іншими умовами, вже було детально вивчено, а тому команда зосередилася на іонізуючій силі рентгенівських променів.

Під час експерименту лишайники також були піддані впливу випромінювання в 50 грей — це можна порівняти з тим, що спостерігається на поверхні Червоної планети. Зазначимо, що у Марса тонка атмосфера і немає глобального магнітного поля. Ці два фактори захищають жителів Землі від сонячного натиску.

Результати показують на те, що в таких суворих умовах вдалося вижити лише одному виду: D. Muscorum. Передбачається, що цьому виду вдалося вижити завдяки важкій корі, пронизаній кристалами оксалату кальцію всередині та зовні. Водночас інший вид не проявив себе настільки добре, попри те, що його обрали за його здатність виживати в екстремальних умовах Землі, наприклад, в Антарктиді та Арктиці.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, як виростити дерева на Червоній планеті.