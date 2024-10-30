Райський сад на Марсі: вчені з'ясували, як виростити дерева на Червоній планеті

Дослідники знайшли ідеальне місце для вирощування лісу на Марсі.

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Учені намагаються з'ясувати, який парниковий ефект необхідний на Марсі, щоб зігріти холодний клімат планети, достатній для росту дерев, пише Space.com.

Нове дослідження показує, наскільки потрібно підняти рівень вуглекислого газу (CO2) на Червоній планеті, щоб там змогли рости дерева та інші рослини.

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Роботу очолив професор Варшавського технологічного університету в Польщі Роберт Ольшевський. Вчений зі своєю командою вивчив баланс поверхневої енергії на Марсі. Зокрема обмін теплом між конденсацією та випаровуванням вуглекислого газу, теплообмін із надрами та перенесення тепла атмосферною циркуляцією.

"Дивно, але відповідні умови для рослин спочатку з'являться не в тропіках (±25°), а в регіоні рівнини Еллада. Подальше збільшення парникового ефекту на Марсі розширює цю область у південній півкулі", — кажуть автори дослідження.

За допомогою комп'ютерної моделі, яка спиралася на реальні дані з Марса, Ольшевський з командою оцінили прийнятний рівень вуглекислого газу, кисню, води і діапазон температур, які знадобляться для росту дерев.

"Атмосферні умови, які панують сьогодні на Марсі, унеможливлюють розвиток життя. Необхідні умови для росту дерев розглядалися нами в контексті тераформування планети і теплиць", — зазначає Ольшевський.

Більша частина його дослідження була зосереджена на необхідній температурі.

"Це фундаментальна змінна середовища, яка змінюється під час тераформування і контролює цикл СО2, а також підтримує воду в рідкому стані", — наголошує дослідник.

Водночас рівень кисню в більш щільній і теплій атмосфері також залишається важливою проблемою.

Зрештою вчені дійшли висновку, що найкращі умови для лісу на Марсі складатимуться в південній півкулі Марса, де відносно тепле і тривале літо.

"Довге тепле юне літо може забезпечити перший вегетаційний період, який підійде для дерев. Зокрема, ми також з'ясували, що низька висота рівнини Еллада дає змогу створити перші умови, які будуть сприятливими для росту дерев", — підсумували дослідники.

Нагадаємо, вчені пропонують створити на Марсі сильне магнітне поле. Щоб забезпечити тривалу присутність людини на Червоній планеті, науковці хочуть терраформувати Марс і одним із головних завдань є запуск стабільного магнітного поля.