Райский сад на Марсе: ученые выяснили, как вырастить деревья на Красной планете

Исследователи нашли идеальное место для выращивания леса на Марсе.

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Ученые пытаются выяснить, какой парниковый эффект необходим на Марсе, чтобы согреть холодный климат планеты достаточно для роста деревьев, пишет Space.com.

Новое исследование показывает, насколько нужно поднять уровень углекислого газа (CO2) на Красной планете, чтобы там смогли расти деревья и другие растения.

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Работу возглавил профессор Варшавского технологического университета в Польше Роберт Ольшевский. Ученый со своей командой изучил баланс поверхностной энергии на Марсе. Сюда входит обмен теплом между конденсацией и испарением углекислого газа, теплообмен с недрами и перенос тепла атмосферной циркуляцией.

"Удивительно, но подходящие условия для растений, вначале появятся не в тропиках (±25°), а в регионе равнины Эллада. Дальнейшее увеличение парникового эффекта на Марсе расширяет эту область в южном полушарии", — говорят авторы исследования.

С помощью компьютерной модели, которая опиралась на реальные данные с Марса, Ольшевский с командой оценили приемлемый уровень углекислого газа, кислорода, воды и диапазон температур, которые понадобятся для роста деревьев.

"Атмосферные условия, которые существуют на сегодняшний день на Марсе, делают невозможным развитие жизни. Необходимые условия для роста деревьев на Марсе рассматривались нами в контексте терраформирования планеты и теплиц", — отмечает Ольшевский.

Большая часть его исследования была сосредоточена на необходимой температуре.

"Это фундаментальная переменная среды, которая меняется во время терраформирования и контролирует цикл СО2, а также поддерживает воду в жидком состоянии", — подчеркивает исследователь.

При этом уровень кислорода в более плотной и теплой атмосфере также остается важной проблемой.

В итоге, ученые пришли к выводу, что наилучшие условия для леса на Марсе будут складываться в южном полушарии Марса, где относительно теплое и продолжительное лето.

"Долгое теплое юное лето может обеспечить первые вегетационные период, который подойдет для деревьев. В частности, мы также выяснили, что низкая высота равнины Эллада позволяет создать первые условия, которые будут благоприятны для роста деревьев", — заключили исследователи.

Напомним, ученые предлагают создать на Марсе сильное магнитное поле. Чтобы обеспечить длительное присутствие человека на Красной планете, ученые хотят терраформировать Марс и одной из главных задач является запуск стабильного магнитного поля.