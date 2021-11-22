Подготовка к колонизации. Ученые предлагают создать на Марсе сильное магнитное поле

Чтобы обеспечить длительное присутствие человека на Красной планете, ученые хотят терраформировать Марс и одной из главных задач является запуск стабильного магнитного поля.

Исследователи из американских университетов, в том числе ученые из NASA, предлагают защитить будущих покорителей Марса от смертоносных космических лучей путем создания сильного магнитного поля, сообщает Futurism.

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Человеческая колония на Марсе может долго существовать при условии терраформирования планеты и создания сильного стабильного магнитного поля на Марсе, которого там в настоящее время нет, говорят ученые в препринте своей новой статьи, которая будет опубликована в журнале Acta Astronautica.

Изменение Марса

Одной из задач по терраформированию планеты является повышение атмосферного давления, чтобы люди на Марсе могли обходится без скафандров, ведь при низком давлении все жидкости в организме человека закипают, говорит главный научный сотрудник NASA Джеймс Лауэр Грин.

Также для того, чтобы защитить людей на Красной планете, например, от солнечного ветра необходимо создать сильное магнитное поле. Для этого ученые предлагают несколько способов, которые предполагают размещение оборудования как на поверхности Марса, так и на его орбите.

Среди вариантов есть даже перезапуск железного ядра Марса, для создания вращения, но этот способ пока наименее осуществим.

[ + – ] Так ученые представляют первую колонию на Марсе Фото: Space.com

Ядерная энергия на Марсе

Создание магнитного поля на Марсе потребует огромного количества энергии, что сопоставимо с количеством энергии, которую потребили все жители Земли в 2020 году, говорят ученые. Поэтому скорее всего нужно будет использовать ядерные реакторы для производства необходимой энергии, тем более, что они также потребуются для поддержания жизнеспособности будущей колонии.

Фокус уже писал о подобном проекте, который разрабатывается для реализации на Луне, с потенциальным применением на Марсе.

Хотя авторы статьи говорят, что они не настаивают на необходимости наличия магнитного поля для того, чтобы на Марсе существовала постоянная процветающая колония, но оно существенно улучшило бы жизненные условия колонистов.

Напоминаем, что марсоход Perseverance показал на видео драматичный полет своего напарника Ingenuity над поверхностью Марса.

Также напоминаем о том, что ученые рассказали, что именно Марс сможет поставлять колониям Солнечной системы.