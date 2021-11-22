Підготовка до колонізації. Учені пропонують створити на Марсі сильне магнітне поле

Щоб забезпечити тривалу присутність людини на Червоній планеті, учені хочуть терраформувати Марс, і одним із головних завдань є запуск стабільного магнітного поля.

Дослідники з американських університетів, зокрема вчені з NASA, пропонують захистити майбутніх підкорювачів Марса від смертоносних космічних променів шляхом створення сильного магнітного поля, повідомляє Futurism.

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Людська колонія на Марсі може довго існувати за умови тераформування планети та створення сильного стабільного магнітного поля на Марсі, якого там нині немає, кажуть учені в препринті своєї нової статті, яка буде опублікована в журналі Acta Astronautica.

Зміна Марса

Одним із завдань з тераформування планети є підвищення атмосферного тиску, щоб люди на Марсі могли обходитися без скафандрів, адже за низького тиску всі рідини в організмі людини закипають, каже головний науковий співробітник NASA Джеймс Лауер Грін.

Також для того, щоб захистити людей на Червоній планеті, наприклад, від сонячного вітру, необхідно створити сильне магнітне поле. Для цього вчені пропонують кілька способів, які передбачають розміщення обладнання як на поверхні Марса, так і його орбіті.

Серед варіантів є навіть перезапуск залізного ядра Марса для створення обертання, але цей спосіб поки що найменш здійсненний.

[ + – ] Так учені представляють першу колонію на Марсі Фото: червоточина

Ядерна енергія на Марсі

Створення магнітного поля на Марсі вимагатиме величезної кількості енергії, що можна порівняти з кількістю енергії, яку споживали всі жителі Землі у 2020 році, кажуть учені. Тому, швидше за все, потрібно буде використовувати ядерні реактори для виробництва необхідної енергії, тим більше, що вони також будуть потрібні для підтримки життєздатності майбутньої колонії.

Фокус уже писав про подібний проект, який розробляється для реалізації на Місяці, з потенційним застосуванням на Марсі.

Хоча автори статті кажуть, що вони не наполягають на необхідності магнітного поля для того, щоб на Марсі існувала постійна процвітаюча колонія, але воно суттєво покращило б життєві умови колоністів.

Нагадуємо, що марсохід Perseverance показав на відео драматичний політ свого партнера Ingenuity над поверхнею Марса.

Також нагадуємо про те, що вчені розповіли, що саме Марс зможе постачати колоніям Сонячної системи.