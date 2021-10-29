Фабрики на Марсі. Що Червона планета зможе постачати колоніям Сонячної системи

Американський учений пропонує створити на Марсі виробництво водню, який стане одним із найцінніших елементів космічної економіки.

У своїй новій статті Михайла Шубова з Массачусетського університету в Лоуеллі пропонує створити виробництво водню на Марсі, після того, як там буде засновано колонію. Найпоширеніший елемент у Всесвіті відіграватиме важливу роль в економіці майбутнього, тому таке можливе виробництво може стати реальністю, повідомляє universetoday.com.

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Водню багато на Юпітері або навіть на Сонці, але його видобуток там буде не зовсім рентабельним. На астероїдах є вода, яку можна використовувати для вилучення водню, але її також небагато, щоб задовольнити потреби Сонячної системи майбутнього в цьому цінному елементі, каже Шубов.

Саме тому свою увагу вчений звернув на Марс. Водень на Червоній планеті є у воді, яка перебуває у формі льоду. За оцінками вчених, на поверхні Марса або поблизу неї розташовано понад 5 мільйонів км3 льоду. Тому колоністи зможуть використовувати цю воду для забезпечення життєдіяльності колонії, а частину, що залишилася, відправити на виробництво водню, пропонує Шубов.

[ + – ] Колонія на Марсі в уяві художника Фото: Universe Today

За словами вченого, виробництво водню буде рентабельним, коли в навколишньому космосі масово використовуватиметься водень, а по-друге, сама колонія досягне такого рівня розвитку, що зможе зайнятися таким виробництвом.

Шубов стверджує, що розпочати процес вилучення водню можна лише тоді, коли приблизно 10 000 осіб проживатимуть у майбутній марсіанській колонії.

Однак, це не єдина умова. Ще, за словами вченого, потрібно збудувати інфраструктуру для відправлення водню за межі Марса. Це має бути спеціальна пускова установка, яка відправлятиме "посилку" з воднем на орбіту.

[ + – ] Колонія на Марсі в уяві художника Фото: space.com

А з орбіти вчений пропонує відправляти цей водень спершу лише на Землю, поки іншим колоніям у Сонячній системі не знадобиться цей водень. За словами Шубова, це може докорінно змінити економіку майбутньої Сонячної системи.