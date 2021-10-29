Фабрики на Марсе. Что Красная планета сможет поставлять колониям Солнечной системы

Американский ученый предлагает создать на Марсе производство водорода, который станет одним из самых ценных элементов космической экономики.

В своей новой статье Михаила Шубов из Массачусетского университета в Лоуэлле предлагает создать производство водорода на Марсе, после того, как там будет основана колония. Самый распространенный элемент во Вселенной будет играть важную роль в экономике будущего, поэтому такое возможное производство может стать реальностью, сообщает universetoday.com

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Водорода много на Юпитере или даже на Солнце, но его добыча там будет не совсем рентабельна. На астероидах есть вода, которую можно использовать для извлечения водорода, но ее также немного, чтобы удовлетворить потребности Солнечной системы будущего в этом ценном элементе, говорит Шубов.

Именно поэтому свое внимание ученый обратил на Марс. Водород на Красной планете находится в воде, которая пребывает в форме льда. По оценкам ученых, на поверхности Марса или вблизи нее, находится более 5 миллионов км3 льда. Поэтому колонисты смогут использовать эту воду для обеспечения жизнедеятельности колонии, а оставшуюся часть отправить на производство водорода, предлагает Шубов.

[ + – ] Колония на Марсе в представлении художника Фото: Universe Today

По словам ученого, производство водорода будет рентабельным, когда в окружающем космосе будет массово использоваться водород, а во-вторых сама колония достигнет такого уровня развития, что сможет заняться таким производством.

Шубов утверждает, что начать процесс извлечения водорода можно только тогда, когда примерно 10 000 человек будут проживать в будущей марсианской колонии.

Однако это не единственное условие. Еще, по словам ученого, нужно построить инфраструктуру для отправки водорода за пределы Марса. Это должна быть специальная пусковая установка, которая будет отправлять "посылку" с водородом на орбиту.

[ + – ] Колония на Марсе в представлении художника Фото: space.com

А с орбиты ученый предлагает отправлять этот водород сперва только на Землю, пока другим колониям в Солнечной системе не потребуется этот водород. По словам Шубова, это может коренным образом изменить экономику будущей Солнечной системы.