Розкрито секрет виживання у відкритому космосі: як людям вижити у неземних умовах

Під час Конференції з місячної та планетарної науки вчені представили захопливі можливості для потенційних досліджень, які розв'язують важливі питання про те, як людям вижити в космосі та позаземних умовах.

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Про це пише Science Alert.

У новому дослідженні посол NASA і кандидат в астронавти Айседора Артес і доцент Федерального університету Ріу-Гранді-ду-Сул Джанкарло Занатта зосередилися на розумінні того, як вивчення тихоходок може допомогти вирішити пов'язані з цим проблеми.

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Зазначимо, що останніми роками тихоходки, також відомі як "водяні ведмеді", стали об'єктом значних досліджень. Вони привернули увагу вчених завдяки своїй винятковій стійкості до агресивних середовищ. Наприклад, попередні дослідження вже показали, що тихоходки здатні вижити за температури від -271°C до понад 150°C, тиску, що перевищує атмосферний у 1200 разів, екстремального висихання та інтенсивного іонізуючого випромінювання.

У результаті тихоходки стали ключовою моделлю для астробіологічних досліджень і потенціалу життя за межами Землі. За словами Арантеса і професора Занатти, певні білки, такі як Dsup (Damage Suppressor), є ключем до їхньої стійкості. Дослідження показали, що білок пом'якшує ушкодження ДНК, спричинені впливом радіації, утворюючи захисний екран навколо генетичного матеріалу, зменшуючи дволанцюгові розриви та зберігаючи цілісність геному.

Під час дослідження вчені провели моделювання молекулярної динаміки білків Dsup за допомогою програмного забезпечення Gromacs. Результати вказують на те, що білок запобігає генетичним мутаціям, розсіюючи радіацію і мінімізуючи порушення ДНК.

Команда також досліджувала білки теплового шоку (HSP) і антиоксидантні ферменти, які підтримують стабільність білків під час термічного стресу і пом'якшують окисне пошкодження, спричинене високим тиском і радіацією.

Тепер автори дослідження стверджують, що їхні результати вказують на те, які типи форм життя можуть існувати в екстремальних умовах за межами Землі. Передбачається, що стійкість тихоходок відображає потенційні форми життя в екстремальних позаземних умовах, таких як Марс, Європа і Титан. Марс з його багатим на радіацію середовищем і епізодичною рідкою водою, а також крижані місяці Європа і Титан з підповерхневими океанами й кріогенними умовами є орієнтирами для розуміння виживання екстремофілів.

Вчені також вважають, що дивовижні адаптації тихоходок, імовірно, можуть бути застосовані в біотехнології, здатній зробити людей більш стійкими. Сюди входить підвищення стійкості до радіації, захист від екстремального холоду в клітинах людини та створення культур для виживання в екстремальних кліматичних умовах.

Раніше Фокус писав про те, що вчені стріляють тихоходками, щоб перевірити їхню виживаність у космосі.