Раскрыт секрет выживания в открытом космосе: как людям выжить в неземных условиях

Во время Конференции по лунной и планетарной науке ученые представили захватывающие возможности для потенциальных исследований, решающих важные вопросы о том, как людям выжить в космосе и внеземных условиях.

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Об этом пишет Science Alert.

В новом исследовании посол NASA и кандидат в астронавты Айседора Артес и доцент Федерального университета Риу-Гранди-ду-Сул Джанкарло Занатта сосредоточились на понимании того, как изучение тихоходок может помочь решить связанные с этим проблемы.

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Отметим, что в последние годы тихоходки, также известные как "водяные медведи", стали объектом значительных исследований. Они привлекли внимание ученых благодаря своей исключительной устойчивости к агрессивным средам. Например, предыдущие исследования уже показали, что тихоходки способны выжить при температуре от -271°C до более 150°C, давлении, превышающем атмосферное в 1200 раз, экстремальном высыхании и интенсивном ионизирующем излучении.

В результате тихоходки стали ключевой моделью для астробиологических исследований и потенциала жизни за пределами Земли. По словам Арантеса и профессора Занатты, определенные белки, такие как Dsup (Damage Suppressor), являются ключом к их устойчивости. Исследования показали, что белок смягчает повреждения ДНК, вызванные воздействием радиации, образуя защитный экран вокруг генетического материала, уменьшая двухцепочечные разрывы и сохраняя целостность генома.

В ходе исследования ученые провели моделирование молекулярной динамики белков Dsup с помощью программного обеспечения Gromacs. Результаты указывают на то, что белок предотвращает генетические мутации, рассеивая радиацию и минимизируя нарушения ДНК.

Команда также исследовала белки теплового шока (HSP) и антиоксидантные ферменты, которые поддерживают стабильность белков во время термического стресса и смягчают окислительное повреждение, вызванное высоким давлением и радиацией.

Теперь авторы исследования утверждают, что их результаты указывают на то, какие типы форм жизни могут существовать в экстремальных условиях за пределами Земли. Предполагается, что устойчивость тихоходок отражает потенциальные формы жизни в экстремальных внеземных условиях, таких как Марс, Европа и Титан. Марс с его богатой радиацией средой и эпизодической жидкой водой, а также ледяные луны Европа и Титан с подповерхностными океанами и криогенными условиями служат ориентирами для понимания выживания экстремофилов.

Ученые также считают, что удивительные адаптации тихоходок, вероятно, могут быть применены в биотехнологии, способной сделать людей более устойчивыми. Сюда входит повышение устойчивости к радиации, защита от экстремального холода в клетках человека и создание культур для выживания в экстремальных климатических условиях.

Ранее Фокус писал о том, что ученые стреляют тихоходками, чтобы проверить их выживаемость в космосе.