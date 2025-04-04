На Земле есть вид, способный процветать в суровых условиях, как на Марсе: ученые назвали его (фото)

Один вид растений на планете обитает в столь суровых условиях, что их можно считать почти бесплодными. Ученые обнаружили, что они могут заложить основу для целых полей камней, песка, чтобы превратить их в разнообразные экосистемы.

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Об этом пишет Science Alert.

В новом исследовании группа биологов из Ягеллонского университета в Польше и Польской академии наук провела эксперимент в Центре космических исследований. Ученые хотели узнать, какие физические и биохимические свойства помогают лишайникам выживать в условиях, подобных марсианским, оставаясь при этом метаболически активными.

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По словам ведущего автора исследования, ботаника Ягеллонского университета Кая Скубала, их с коллегами эксперимент впервые в истории продемонстрировал, что метаболизм грибкового партнера в симбиозе лишайников оставался активным в среде, которая напоминает поверхность Красной планеты. Результаты работы ученых расширяют наше понимание биологических процессов в моделируемых марсианских условиях и показывают, как гидратированные организмы реагируют на ионизирующее излучение. Отметим, что именно марсианские условия являются одной из самых важных проблем для выживания и обитаемости на Красной планете.

Известно, что лишайники — весьма странные структуры, в которых грибы и водоросли или цианобактерии объединяются, чтобы сформировать колонию, способную выживать в невероятно суровых условиях. Более того, ученые считают, что эти колонии не смогли бы выжить в столь суровых условиях, если бы были по отдельности.

Предыдущие исследования уже показали, что лишайники могут впадать в состояние покоя, когда наступают особенно трудные времена, а затем оживают, когда получают доступ к воде и еде. По сути, они похожи на тихоходок, которые также способны выживать в особенно суровых условиях.

Поскольку дуэты грибов и водорослей в основе своей зависят друг от друга, каждый вид лишайника по-прежнему называется так, как будто это один вид. В своей симуляции ученые использовали два вида: Diploschistes muscorum и Cetraria aculeata.

В ходе эксперимента, каждый лишайник был разбужен распылением воды, а затем помещен в вакуумную камеру на пять часом, причем первые два часа были установлены на марсианской дневной температуре поверхности в 18 градусов по Цельсию, постепенно понижающейся до двухчасовой марсианской ночи — до -26 градусов по Цельсию.

В резервуар также был заполнен газ, на 95% состоящий из углекислого газа — это позволило имитировать марсианскую атмосферу с влажностью в диапазоне от крайне засушливых от 8% до 32%. Давление было установлено на очень низком уровне 5-7 миллибар, что более чем на 1000 миллибар ниже давления земной атмосферы на уровне моря. Отметим, что, то, как лишайники справляются с марсианским уровнем ультрафиолетового излучения и другими условиями, уже было подробно изучено, а потому команда сосредоточилась на ионизирующей силе рентгеновских лучей.

В ходе эксперимента лишайники также были подвергнуты воздействию излучения в 50 грей — это сопоставимо с тем, что наблюдается на поверхности Красной планеты. Отметим, что у Марса тонкая атмосфера и нет глобального магнитного поля. Эти два фактора защищают жителей Земли от солнечного натиска.

Результаты показывают на то, что в столь суровых условиях удалось выжить лишь одному виду: D. Muscorum. Предполагается, что этому виду удалось выжить благодаря тяжелой коры, пронизанной кристаллами оксалата кальция внутри и снаружи. В то же время другой вид не проявил себя столь хорошо, несмотря на то, что был выбран за свою способность выживать в экстремальных условиях Земли, например, в Антарктиде и Арктике.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, как вырастить деревья на Красной планете.