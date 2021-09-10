Небольшой астероид пролетел близко к Земле через несколько часов после открытия

Астероид 2021 RS2 пролетел на расстоянии 15 340 км от Земли.

Астрономы из обсерватории Маунт-Леммон в штате Аризона, США с помощью 60-дюймового (1,52-метрового) телескопа обнаружили астероид размером с автомобиль, который они назвали 2021 RS2. Вычислив траекторию его полета, ученые пришли к выводу, что мимо Земли он пролетит всего через несколько часов. Это самый близкий астероид, пролетевший мимо Земли в этом году, сообщает earthsky.org.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Ученые говорят, что это 81-й известный астероид, пролетевший мимо Земли на расстоянии, которое меньше расстояния от Земли до Луны.

Астероид 2021 RS2 пролетел всего 15 340 км от поверхности Земли. Это очень близко, учитывая тот факт, что диаметр Земли составляет около 12 742 км. Небольшой астероид двигался со скоростью 63,353 км/ч или 17,59 километров в секунду.

По словам ученых открытый астероид размером всего 3,5 метра в диаметре, и он не несет потенциальной опасности для нашей планеты. Если бы 2021 RS2 был ближе к нам и вошел в атмосферу Земли, то он бы сгорел там.

Такие маленькие астероиды, как этот, нелегко обнаружить. Но чем ближе они к Земле, тем выше вероятность их обнаружения. С другой стороны, более крупные астероиды обычно лучше отражают солнечный свет и их можно увидеть на большем расстоянии и за несколько недель до их прилета к Земле. А самые большие известные астероиды, которые имеют диаметр в сотни километров, можно отслеживать постоянно.