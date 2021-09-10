Невеликий астероїд пролетів близько до Землі через кілька годин після відкриття

Астероїд 2021 RS2 пролетів на відстані 15 340 км від Землі.

Астрономи з обсерваторії Маунт-Леммон у штаті Арізона, США за допомогою 60-дюймового (1,52-метрового) телескопа виявили астероїд розміром з автомобіль, який вони назвали 2021 RS2. Обчисливши траєкторію його польоту, вчені прийшли до висновку, що повз Землю він пролетить всього через кілька годин. Це найближчий астероїд, який пролетів повз Землю в цьому році, повідомляє earthsky.org.

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Вчені говорять, що це 81-й відомий астероїд, який пролетів повз Землю на відстані, яка менша за відстань від Землі до Місяця.

Астероїд 2021 RS2 пролетів усього в 15 340 км від поверхні Землі. Це дуже близько, з огляду на той факт, що діаметр Землі становить близько 12 742 км. Невеликий астероїд рухався зі швидкістю 63,353 км/год або 17,59 кілометрів за секунду.

За словами вчених, відкритий астероїд розміром всього 3,5 метра в діаметрі і він не несе потенційну небезпеку для нашої планети. Якби 2021 RS2 був ближче до нас і увійшов в атмосферу Землі, то він би згорів там.

Такі маленькі астероїди, як цей, нелегко виявити. Але чим ближче вони до Землі, тим вище ймовірність їх виявлення. З іншого боку, більші астероїди зазвичай краще відбивають сонячне світло і їх можна побачити на більшій відстані і за кілька тижнів до їх прильоту до Землі. А найбільші відомі астероїди, які мають діаметр у сотні кілометрів, можна відстежувати постійно.