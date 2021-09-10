Ученые обнаружили в нашей Солнечной системе 461 ранее неизвестный объект

Эти объекты смогут помочь экспертам лучше понять, как формировалась Солнечная система и возможно, найти неуловимую Девятую планету.

Внешние границы Солнечной системы представляют собой странное и таинственное место. За пределами орбиты Нептуна, рой ледяных объектов, называемый поясом Койпера, вращается вокруг Солнца, пишет Science Alert.

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Из-за того, что объекты пояса Койпера достаточно малы, а также находятся на внушительном расстоянии от Земли, их так трудно обнаружить. Именно поэтому результаты нового исследования так поражают.

Используя данные проекта Dark Energy Survey, астрономы определили 815 транснептуновых объектов (ТНО), 461 из которых был открыт впервые. Эти объекты могут помочь ученым лучше смоделировать, как формировалась Солнечная система, и, возможно, даже найти неуловимую Девятую планету.

Проект Dark Energy Survey собирал данные с августа 2013 года по январь 2019 года. Он не ставил перед собой цель по поиску ТНО. Цель проекта состояла в том, чтобы исследовать целый ряд объектов и явлений, таких как сверхновые и скопления галактик, чтобы изучить динамику расширения Вселенной, на которую, как считается, влияет темная энергия.

Однако высокое качество съемки оказалось идеальным для поиска объектов за пределами орбиты Нептуна примерно в 30 астрономических единицах (а.е). В прошлом году астрономы проанализировали эти данные, чтобы найти более 100 новых малых планет. Малые планеты – это небесные тела, которые движутся по орбите нашей звезды, но не относятся к планетами или кометам. Их размер обычно составляет более 50 метров.

Новая работа, проведенная той же командой и с использованием усовершенствованной системы обнаружения, добавила еще 461 объект в имеющийся список. Исследователи также провели моделирование обнаружения ТНО, чтобы сравнить их результаты и посмотреть, были ли их методы точными.

Транснептуновые объекты со странными орбитами, называют экстремальными транснептуновыми объектами (ЭТНО), среднее орбитальное расстояние (среднее расстояние между центральным и орбитальным телом) которых превышает 150 а.е.

Некоторые астрономы считают, что ЭТНО являются наглядным свидетельством влияния гравитации гипотетической Девятой планеты.

"Таких объектов мы нашли не так много, поэтому каждый новый добавляет дополнительные данные, которые могут помочь либо найти, либо исключить существование Девятой планеты. Вся эта новая информация представляет собой значительный прогресс в нашем понимании внешней Солнечной системы", — заключили ученые.

На сегодняшний день данные Dark Energy Survey составляют около 20% от всех известных ТНО, что довольно много.