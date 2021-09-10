Вчені виявили в нашій Сонячній системі 461 раніше невідомий об'єкт

Ці об'єкти зможуть допомогти експертам краще зрозуміти, як формувалася Сонячна система і, можливо, знайти невловиму Дев'яту планету.

Зовнішні межі Сонячної системи представляють собою дивне і таємниче місце. За межами орбіти Нептуна рій крижаних об'єктів, званий поясом Койпера, обертається навколо Сонця, пише Science Alert.

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Через те, що об'єкти поясу Койпера досить малі, а також розташовані на значній відстані від Землі, їх так важко виявити. Саме тому результати нового дослідження так вражають.

Використовуючи дані проекту Dark Energy Survey, астрономи визначили 815 транснептунових об'єктів (ТНО), 461 з яких було відкрито вперше. Ці об'єкти можуть допомогти вченим краще змоделювати, як формувалася Сонячна система, і, можливо, навіть знайти невловиму Дев'яту планету.

Проект Dark Energy Survey збирав дані з серпня 2013 року по січень 2019 року. Він не ставив перед собою мету з пошуку ТНО. Мета проекту полягала в тому, щоб досліджувати цілу низку об'єктів і явищ, таких як наднові та скупчення галактик, щоб вивчити динаміку розширення Всесвіту, на яку, як вважається, впливає темна енергія.

Однак висока якість зйомки виявилася ідеальною для пошуку об'єктів за межами орбіти Нептуна приблизно в 30 астрономічних одиницях (а.е). У минулому році астрономи проаналізували ці дані, щоб знайти більше 100 нових малих планет. Малі планети — це небесні тіла, які рухаються по орбіті нашої зірки, але не належать до планет або комет. Їхній розмір зазвичай складає більше 50 метрів.

Нова робота, проведена тією ж командою і з використанням удосконаленої системи виявлення, додала ще 461 об'єкт у наявний список. Дослідники також провели моделювання виявлення ТНО, щоб порівняти результати і подивитися, чи були їхні методи точними.

Транснептунові об'єкти з дивними орбітами називаються екстремальними транснептуновими об'єктами (ЕТНО), середня орбітальна відстань (середня відстань між центральним і орбітальним тілом) яких перевищує 150 а.о.

Деякі астрономи вважають, що ЕТНО є наочним свідченням впливу гравітації гіпотетичної Дев'ятої планети.

"Таких об'єктів ми знайшли не так багато, тому кожен новий додає додаткові дані, які можуть допомогти або знайти, або виключити існування Дев'ятої планети. Вся ця нова інформація являє собою значний прогрес у нашому розумінні зовнішньої Сонячної системи", — уклали вчені.

Наразі дані Dark Energy Survey складають близько 20% від усіх відомих ТНО, що досить багато.