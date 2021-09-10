Мозг используется лишь на 10%: ученые выбрали самый популярный и бестолковый миф

По словам нейробиологов, этот миф подобен монстру из фильма ужасов, который постоянно возвращается.

Каждый слышал популярный миф о том, что люди используют потенциал своего мозга лишь на 10%. Подобно монстру из фильмов ужасов, этот миф все никак не может умереть, пишет Discover Magazine.

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Неизвестно откуда впервые появился этот миф. Но большинство исследователей считают, что корни этого заблуждения кроются в книге 1936 года Дейла Карнеги "Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей". Карнеги очевидно развил идею, которая также была предложена американским психологом Уильямом Джеймсом.

В статье 1907 года, которая была опубликована в журнале Science, Джеймс писал: "Мы используем лишь небольшую часть наших возможных умственных и физических ресурсов". Несмотря на то, что в этом отрывке дается намек на скрытый потенциал, в нем нет пресловутых 10%.

Вероятно, именно появление конкретного числа в мире и сделало его вирусных.

"Вполне возможно, что гений маркетинга Карнеги сделал эту идею более вирусной, приписав ее непосредственно человеческому мозгу и присвоив ей число", – говорит нейробиолог Сандра Амодт.

С чего бы не начался миф, он получил большую популярность.

"Люди во всем мире верят этому заблуждению. Один опрос 10-летней давности показал, что половина жителей Бразилии верят в то, что используют лишь 10% своего мозга. Сложно представить, чтобы все они читали Дейла Карнеги", – отмечает Амодт.

С другой стороны, вышеупомянутая книга Карнеги была переведена почти на все языки мира. И в конце концов, данная идея стала настоящей золотой жилой для своего автора.

Ученые полагают, что если бы не существовало 10-процентного мифа, то тренерами по самосовершенствованию пришлось бы его изобрести самостоятельно.

"Мы считаем, что людям так нравится этот миф, потому что он очень оптимистичен. Каждому хотелось бы думать, что у его мозга есть огромный скрытый потенциал. В противном случае, людям придется столкнуться с реальностью, в которой работа мозга ограничена, а осваивать новые навыки – кропотливая работа", – объясняет Амодт.

Ко всеобщему разочарованию, миф о 10% не соответствует действительности. Функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ) показывает, что все части мозга активны в разных ситуациях. Конечно, они не работают одновременно, но у каждой части мозга есть своя задача.

Перед операциями на мозге, хирурги стимулируют его разные части, чтобы убедиться, не заденут ли они важную область, например, отвечающую за речевой аппарат. Врачи стимулируют области мозга вокруг места разреза и спрашивают пациентов об их ощущениях.

"Иногда люди смеются, иногда они вспоминают то, что произошло 8 лет назад. Пациенты всегда реагируют на стимуляцию, и это говорит о том, что не существует незадействованных отделов мозга", – говорит Амодт.

По словам ученых, существует огромное количество интересных и реальных фактов о мозге, чтобы продолжать восхищаться эволюцией даже без мифа о 10%. Например, мозга человека на 75% состоит из воды, поэтому обезвоживание, даже в небольших количества, может негативно сказаться на его функциях.

В первый год жизни мозг человека вырастает в три раза, и продолжает расти до 18 лет. К 20 годам мозг людей начинает терять некоторые способности к запоминанию, а также некоторые когнитивные навыки.

Также известно, что с возрастом мозг человека становится меньше в размерах, обычно это происходит после 40 лет.