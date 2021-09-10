Мозок використовується лише на 10%: учені обрали найпопулярніший і безглуздий міф

За словами нейробіологів, цей міф подібний до монстра з фільму жахів, який постійно повертається.

Кожен чув популярний міф про те, що люди використовують потенціал свого мозку лише на 10%. Подібно до монстра з фільмів жахів, цей міф усе ніяк не може померти, пише Discover Magazine.

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Невідомо, звідки вперше з'явився цей міф. Але більшість дослідників вважають, що коріння цієї помилки криються в книзі 1936 року Дейла Карнегі "Як завойовувати друзів і впливати на людей". Карнегі очевидно розвинув ідею, яка також була запропонована американським психологом Вільямом Джеймсом.

У статті 1907 року, яка була опублікована в журналі Science, Джеймс писав: "Ми використовуємо лише невелику частину наших можливих розумових і фізичних ресурсів". Незважаючи на те, що в цьому уривку дається натяк на прихований потенціал, у ньому немає горезвісних 10%.

Ймовірно, саме поява конкретного числа у світі і зробила його вірусним.

"Цілком можливо, що геній маркетингу Карнегі зробив цю ідею більш вірусною, приписавши її безпосередньо людському мозку і присвоївши їй число", — говорить нейробіолог Сандра Амодт.

З чого б не почався міф, він отримав велику популярність.

"Люди в усьому світі вірять цій омані. Одне опитування 10-річної давності показало, що половина жителів Бразилії вірять у те, що використовують лише 10% свого мозку. Складно уявити, щоб всі вони читали Дейла Карнегі", — зазначає Амодт.

З іншого боку, вищезгадана книга Карнегі була перекладена майже всіма мовами світу. І врешті-решт, ця ідея стала справжньою золотою жилою для свого автора.

Учені вважають, що якби не існувало 10-відсоткового міфу, то тренерам із самовдосконалення довелося б його винайти самостійно.

"Ми вважаємо, що людям так подобається цей міф, тому що він дуже оптимістичний. Кожному хотілося б думати, що в його мозку є величезний прихований потенціал. В іншому випадку, людям доведеться зіткнутися з реальністю, у якій робота мозку обмежена, а освоювати нові навички — кропітка робота", — пояснює Амодт.

На загальне розчарування, міф про 10% не відповідає дійсності. Функціональна магнітно-резонансна томографія (фМРТ) показує, що всі частини мозку активні в різних ситуаціях. Звичайно, вони не працюють одночасно, але в кожної частини мозку є своє завдання.

Перед операціями на мозку хірурги стимулюють його різні частини, щоб переконатися, чи не зачеплять вони важливу частину, наприклад, ту, що відповідає за мовний апарат. Лікарі стимулюють мозок навколо місця розрізу і запитують пацієнтів про їхні відчуття.

"Іноді люди сміються, іноді вони згадують те, що сталося 8 років тому. Пацієнти завжди реагують на стимуляцію, і це говорить про те, що не існує незалучених відділів мозку", — говорить Амодт.

За словами вчених, існує величезна кількість цікавих і реальних фактів про мозок, щоб продовжувати захоплюватися еволюцією навіть без міфу про 10%. Наприклад, мозок людини на 75% складається з води, тому зневоднення, навіть у невеликій кількості, може негативно позначитися на його функціях.

У перший рік життя мозок людини виростає в три рази, і продовжує рости до 18 років. До 20 років мозок людей починає втрачати деякі здатності до запам'ятовування, а також деякі когнітивні навички.

Також відомо, що з віком мозок людини стає меншим у розмірах, зазвичай це відбувається після 40 років.