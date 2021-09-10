Слишком хорошо – это тоже плохо. Много свободного времени не делает людей счастливыми, – ученые

По словам ученых очень важно, как вы проводите это свободное время.

В новом исследовании ученые говорят о том, что наличие более двух часов свободного времени в день не является гарантией благополучия, и что наиболее важно, так это то, как вы его проводите, сообщает Sciencealert

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Марисса Шариф из Пенсильванского университета изучила взаимосвязь между уровнем досуга и личным благополучием. В прошлых исследованиях указывалось, что тратить деньги на покупку свободного времени связано с счастливой жизнью. Но Шариф и ее коллеги решили выяснить, может ли огромное количество свободного времени улучшить самочувствие людей.

Нехватка свободного времени вызывает у людей стресс и переутомление, но результаты нового исследования показывают, что из-за наличия большого количества свободного времени люди также могут страдать.

По словам ученых, имея много свободного времени, люди могут сделать вывод о том, что они недостаточно продуктивны и не достигают цели, и будут чувствовать себя менее счастливыми и менее удовлетворенными своей жизнью.

Ученые говорят, что благополучие человека растет от наличия свободного времени только до определенного момента. Если у людей больше двух часов свободного времени в день, то это не делает их счастливыми, говорят ученые. Исследование показало, что самочувствие опрошенных во время эксперимента, ухудшалось, когда у них было более пяти часов свободного времени.

Но дальнейшие эксперименты показали, что многое зависит от того, как люди проводят свое свободное время. Если люди тратили свободное время на физический или умственный труд, то негативные последствия наличия большого количества свободного времени снижались.

Ученые говорят, что решающее значение для благополучия человека имеет то, сколько часов в день он будет выделять для досуга и как его распределять в течение дня. Что касается оптимального времени между двумя и пятью часами, то ученые говорят, что нужно больше данных для того, чтобы предоставить более точные результаты. Нужен правильный баланс между отдыхом и продуктивным проведением свободного времени и все зависит от индивидуальных особенностей каждого человека, резюмируют ученые.

Шариф и ее коллеги надеются, что их работа приведет к новым исследованиям, ведь существует много других факторов, которые влияют на удовлетворенность жизнью каждым отдельным человеком. И то, как люди проводят свободно время – один из них.