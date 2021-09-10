Занадто добре — це теж погано. Багато вільного часу не робить людей щасливими, — вчені

За словами вчених, дуже важливо, як ви проводите цей вільний час.

У новому дослідженні вчені говорять про те, що наявність більше двох годин вільного часу на день не є гарантією благополуччя і що найбільш важливо, так це те, як ви його проводите, повідомляє Sciencealert

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Марісса Шаріф із Пенсільванського університету вивчила взаємозв'язок між рівнем дозвілля й особистим благополуччям. У минулих дослідженнях вказувалося, що витрачати гроші на покупку вільного часу пов'язане з щасливим життям. Але Шаріф і її колеги вирішили з'ясувати, чи може величезна кількість вільного часу поліпшити самопочуття людей.

Брак вільного часу викликає у людей стрес і перевтому, але результати нового дослідження показують, що через наявність великої кількості вільного часу люди також можуть страждати.

За словами вчених, маючи багато вільного часу, люди можуть зробити висновок про те, що вони недостатньо продуктивні і не досягають мети і почуватимуться менш щасливими і менш задоволеними своїм життям.

Вчені кажуть, що благополуччя людини зростає від наявності вільного часу тільки до певного моменту. Якщо в людей більше двох годин вільного часу в день, то це не робить їх щасливими, кажуть вчені. Дослідження показало, що самопочуття опитаних під час експерименту погіршувалося, коли в них було більше п'яти годин вільного часу.

Але подальші експерименти показали, що багато що залежить від того, як люди проводять свій вільний час. Якщо люди витрачали вільний час на фізичну або розумову працю, то негативні наслідки наявності великої кількості вільного часу знижувалися.

Вчені говорять, що вирішальне значення для благополуччя людини має те, скільки годин на день вона виділятиме для дозвілля і як його розподілятиме протягом дня. Що стосується оптимального часу між двома і п'ятьма годинами, то вчені говорять, що потрібно більше даних для того, щоб надати точніші результати. Потрібен правильний баланс між відпочинком і продуктивним проведенням вільного часу, і все залежить від індивідуальних особливостей кожної людини, резюмують вчені.

Шаріф і її колеги сподіваються, що їхня робота призведе до нових досліджень, адже існує багато інших чинників, які впливають на задоволеність життям кожною окремою людиною. І те, як люди проводять вільно час, — один із них.