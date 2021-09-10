Лишился клюва, но не сдался. Попугай-инвалид использует подручные средства для ухода за собой

По словам ученых, новые умения говорят о высоком уровне интеллекта у птицы.

Попугай, потерявший верхнюю половину клюва в результате возможного несчастного случая с ловушкой, использует гальку и другие предметы в качестве инструментов для ухода за собой, сообщает dailymail.co.uk

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По словам ученых то, что делает кеа (вид попугаев) по имени Брюс, удерживая предметы между языком и нижней частью клюва, говорит о его высоком уровне интеллекта. Брюс живет в заповеднике дикой природы Уиллоубэнк в Крайстчерч, Новая Зеландия, с тех пор, как оправился после несчастного случая. Есть свидетельства того, что кеа могут использовать предметы для открытия ящиков, но это первый случай, что один из них использовал инструменты для ухода за собой, говорят ученые.

"Кеа не часто используют разные предметы в дикой природе и это случай, когда птица, учитывая отсутствие части клюва решила использовать что-то в качестве инструмента для ухода за собой, говорит о большой гибкости их интеллекта", — говорит Амалия Бастос из Оклендского университета, Новая Зеландия. "Кеа способны адаптироваться к новым условиям и решать проблемы по мере их поступления"

По словам ученых, тот факт, что Брюс использовал эти предметы неоднократно, указывает на то, что он делает это специально. По словам Бастос, он подбирал камни только определенного размера.

"Это указывает на намеренное действие: найти способ следить за собой без верхней половины клюва", — говорит она.

Когда Брюс собирал камешки, он использовал их для ухода за собой в 90% случаев, и в 95% случаев, когда он ронял камни, он либо подымал их обратно, либо заменял похожими, прежде чем продолжить уход за собой. Более того, другие 12 кеа в вольере не только никогда не использовали гальку или другие предметы для ухода за собой, но они также всегда выбирали камни разного размера.

Кеа — это вид больших попугаев, обитающих в лесных и горных регионах Южного острова Новой Зеландии. Их размер составляет 48 сантиметров в длину. Кеа находятся под защитой с 1986 года.