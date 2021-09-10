Позбувся дзьоба, але не здався. Папуга-інвалід використовує підручні засоби для догляду за собою

За словами вчених, нові вміння говорять про високий рівень інтелекту у птахів.

Папуга, який втратив верхню половину дзьоба внаслідок можливого нещасного випадку з пасткою, використовує гальку та інші предмети як інструменти для догляду за собою, повідомляє dailymail.co.uk.

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За словами вчених те, що робить кеа (вид папуг) на ім'я Брюс, утримуючи предмети між язиком і нижньою частиною дзьоба, говорить про його високий рівень інтелекту. Брюс живе в заповіднику дикої природи Віллоубенк у Крайстчерчі, Нова Зеландія, з тих пір, як оговтався після нещасного випадку. Є свідчення того, що кеа можуть використовувати предмети для відкриття ящиків, але це перший випадок, що один із них використовував інструменти для догляду за собою, кажуть вчені.

"Кеа не часто використовують різні предмети в дикій природі й це випадок, коли птах, з огляду на відсутність частини дзьоба вирішив використовувати щось як інструмент для догляду за собою, говорить про більшу гнучкість їхнього інтелекту", — говорить Амалія Бастос з Оклендського університету, Нова Зеландія. "Кеа здатні адаптуватися до нових умов і вирішувати проблеми в міру їх надходження"

За словами вчених, той факт, що Брюс використовував ці предмети неодноразово, вказує на те, що він робить це спеціально. За словами Бастос, він підбирав камені тільки певного розміру.

"Це вказує на навмисну дію: знайти спосіб стежити за собою без верхньої половини дзьоба", — говорить вона.

Коли Брюс збирав камінчики, він використовував їх для догляду за собою у 90% випадків, і в 95% випадків, коли птах кидав каміння, він або піднімав їх назад, або заміняв схожими, перш ніж продовжити догляд за собою. Більш того, інші 12 кеа у вольєрі не тільки ніколи не використовували гальку або інші предмети для догляду за собою, але вони також завжди вибирали камені різного розміру.

Кеа — це вид великих папуг, що мешкають у лісових і гірських регіонах Південного острова Нової Зеландії. Їхній розмір становить 48 сантиметрів у довжину. Кеа знаходяться під захистом із 1986 року.