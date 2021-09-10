Главой Tinder станет женщина, которая познакомилась с мужем благодаря этому сервису (фото)

Ренате Нюборг имеет ученую степень по философии, занималась мобильными технологиями и работала в Apple

Новым генеральным директором сервиса знакомств Tinder с 27 сентября станет Ренате Нюборг, первая женщина на этом посту с 2012 года, когда появилась компания. Ранее она занимала в компании пост главного менеджера, отвечающего за Европу, Ближний Восток и Африку. Об этом сообщается на сайте Tinder.

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Нюборг сменит на посту главы Tinder Джима Ланцоне, который переходит на позицию гендиректора в Yahoo. Ей придется переехать из Швецйарии, где она сейчас живет, в Нью-Йорк, где находится главный офис компании.

Примечательно, но Ренате Нюборг не только управляла подразделениями Tinder, но и сама активно его использовала, именно в этом приложении для свиданий она встретила своего мужа. И, как сама она говорит, это изменило ее жизнь.

[ + – ] Ренате Нюборг и ее муж, встреченный в Tinder Фото: Twitter Renate Nyborg

Нюборг имеет ученую степень по философии Кембриджского университета. Она начала свою карьеру в сфере технологий в качестве члена-учредителя благотворительной акции Twestival, когда активисты из 150 городов использовали Twitter, чтобы собрать почти 2 миллиона долларов для некоммерческих организаций. Ее страсть к мобильным технологиям привела к тому, что она заняла руководящую должность в компании-операторе мобильной связи Edelman. Также Ренате основала Pleo, студию дизайна и разработки приложений, также она более четырех лет работала в компании Apple. А перед тем, как перейти в Tinder, работала в Headspace — разработчике сервиса для медитации и заботы о своем психическом состоянии.

"В течение своей карьеры Ренате продемонстрировала острое чутье в отношении того, как нужно развивать и продвигать мобильные продукты, развивать работающие по подписке бизнесы, расширяться на новые рынки и апеллировать к более молодым пользователям", — отметила гендиректор владеющей Tinder компании Match Group Шар Дубей.

Нюборг уже назвала команду Tinder "самой новаторской и вдохновляющей" из тех, с которыми ей доводилось работать.

"Мы строим самое веселое, инклюзивное и безопасное место для общения одиноких людей", — заявила Ренате.