Главою Tinder стане жінка, яка познайомилася з чоловіком завдяки цьому сервісу (фото)

Ренате Нюборг має вчений ступінь з філософії, займалася мобільними технологіями і працювала в Apple

Новою генеральною директоркою сервісу знайомств Tinder з 27 вересня стане Ренате Нюборг, перша жінка на цій посаді з 2012 року, коли з'явилася компанія. Раніше вона займала в компанії пост головного менеджера, що відповідає за Європу, Близький Схід і Африку. Про це повідомляється на сайті Tinder.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Нюборг змінить на посту глави Tinder Джима Ланцоне, який переходить на позицію гендиректора в Yahoo. Їй доведеться переїхати з Швецйарії, де вона зараз живе, в Нью-Йорк, де розташований головний офіс компанії.

Примітно, але Ренате Нюборг не тільки керувала підрозділами Tinder, а й сама активно його використовувала, саме в цьому додатку для побачень вона зустріла свого чоловіка. І, як сама вона каже, це змінило її життя.

[ + – ] Ренате Нюборг і її чоловік, якого вона зустріла в Tinder Фото: Twitter Renate Nyborg

Нюборг має вчений ступінь з філософії Кембриджського університету. Вона почала свою кар'єру в сфері технологій в якості члена-засновника благодійної акції Twestival, коли активісти зі 150 міст використовували Twitter, щоб зібрати майже 2 мільйони доларів для некомерційних організацій. Її пристрасть до мобільних технологій привела до того, що вона зайняла керівну посаду в компанії-операторі мобільного зв'язку Edelman. Також Ренате заснувала Pleo, студію дизайну і розробки додатків, також вона більше чотирьох років працювала в компанії Apple. А перед тим, як перейти в Tinder, працювала в Headspace — розробнику сервісу для медитації і турботи про свій психічний стан.

"Протягом своєї кар'єри Ренате продемонструвала гостре чуття щодо того, як потрібно розвивати і просувати мобільні продукти, розвивати бізнеси, які працюють за передплатою, розширюватися на нові ринки і апелювати до молодших користувачів", — зазначила гендиректорка компанії Match, яка володіє Tinder Group, Шар Дубей.

Нюборг вже назвала команду Tinder "найбільш новаторською і надихаючою" з тих, з якими їй доводилося працювати.

"Ми будуємо найвеселіше, інклюзивне і безпечне місце для спілкування самотніх людей", — заявила Ренате.