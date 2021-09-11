Больше минусов, чем плюсов. Ученые рассказали всю правду о детокс-диетах

В последнее время детокс-диеты стают все более популярными. Однако, как утверждают многие диетологи, в них нет никакой надобности.

Большинство людей хотя бы раз в жизни сидели на детокс-диете. Идея "очищения" организма от токсинов, вызванных нездоровым питанием или загрязнением окружающей среды, очень привлекательна, но так ли полезна детокс-диета с научной точки зрения и действительно ли она делает нас здоровее?

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На самом деле существует не одна детокс-диета, а целый ряд режимов, которые якобы выводят токсины из организма человека, пишет Science Alert.

"Детокс-диеты охватывают все: от клизм и кишечного орошения, детоксикации лимонным соком или голоданий, до исключения или добавления определенных продуктов, очищения травами или добавками с большими дозами питательных веществ", — рассказала Доктор Вероника Чачай, диетолог из Университета Квинсленда.

Что делают детокс-диеты?

Все детокс-диеты имеют одну общую черту: они обещают очистить организм от токсинов. Как объяснила доктор Чачай, эти токсины могут поступать из разных источников. Внешние источники токсинов включают молекулы, образующиеся при выпечке, жарке во фритюре и на углях, алкоголь и добавки в обработанных пищевых продуктах. Также табачный дым и воздействие загрязнителей окружающей среды.

Считается, что накопление токсинов является основной причиной увеличения веса, запоров, вздутия живота, метеоризма, плохого пищеварения, изжоги, диареи, усталости и отсутствия энергии. А вот детоксикация как раз — способ выведения этих токсинов из организма, в результате чего человек чувствует себя здоровее и теряет вес.

Есть ли какие-то научные подтверждения тому, что эти диеты действительно помогают?

По заявлению многих ученых — нет.

"В целом, идея о том, что в человеческом организме есть вещи, от которых можно и нужно избавляться, проводя детоксикацию, не имеет достаточных доказательств", — отметил доктор Гидеон Мейеровиц-Кац, эксперт в области общественного здравоохранения из Университета Вуллонгонга.

Большинство этих диет ссылаются на неопределенные "токсины", которых, даже если бы они были вредными, нельзя было бы вывести одним из методов диеты.

Как заявляет доктор Николас Фуллер, диетолог из Сиднейского университета, уровень токсичности веществ зависит от количества, в котором мы их употребляем.

"Человеческий организм — это комплексный, самовосстанавливающийся и самоочищающийся аппарат. Он будет сам заниматься детоксикацией независимо от того, проводите ли вы жесткий курс детоксикации или марафон дегустации изысканных блюд и вин", — подчеркнула доктор Чачай.

Преимущества детокс-диет

Стоит понимать, что любой человек, который в основном питается вредной едой, при переходе на более полезную пищу, включающую фрукты, овощи, большее количество воды и меньшее количество соли, сахара и алкоголя, будет чувствовать себя лучше.

Как отмечает доктор Тим Кроу, диетолог из Thinking Nutrition, потерю веса тоже можно объяснить. Когда человек сидит на детокс-диете, он начинает употреблять меньшее количество калорий и тем самым резко худеет. Однако по завершению диеты, как только человек возобновит привычное питание, сброшенные килограммы быстро вернутся.

Одно из потенциальных преимуществ детокс-диет — психологическое, так как они могут помочь людям больше думать о том, что они едят. Также для некоторых людей детокс-диета может стать началом перехода к более здоровому питанию и образу жизни в долгосрочной перспективе.

Недостатки детокс-диет

Детокс-диета включает следующие минусы:

Усталость и недостаток энергии.

Быстрое возвращение потерянного веса.

Обезвоживание и дефицит необходимых организму элементов при длительной детокс-диете.

Психологическое давление, из-за необходимости постоянного контроля того, что можно, а чего нельзя есть.

Большие расходы на покупку экологически чистых продуктов питания.

Трудности с едой вне дома.

Ежедневная готовка, ведь употреблять нужно в основном свежеприготовленную пищу.

"В большинства случаев увлечение детоксикацией поощряет идею о том, что человек может вести нездоровый образ жизни большую часть года, а затем устранить ущерб за несколько дней с помощью детокс-диеты. Однако это теория, которая на практике не работает", — заключил доктор Кроу.

Вывод: недостатки детокс-диет значительно превышают преимущества.