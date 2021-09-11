Більше мінусів, ніж плюсів. Вчені розповіли всю правду про детокс-дієти

Останнім часом детокс-дієти стають все більш популярними. Однак, як стверджують дієтологи, в них немає ніякої потреби.

Більшість людей хоча б раз у житті сиділи на детокс-дієті. Ідея "очищення" організму від токсинів, викликаних нездоровим харчуванням або забрудненням навколишнього середовища, дуже приваблива, але чи корисна детокс-дієта з наукової точки зору і чи дійсно вона робить нас більш здоровими?

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Насправді існує не одна детокс-дієта, а цілий ряд режимів, які нібито виводять токсини з організму людини, пише Science Alert.

"Детокс-дієти охоплюють все: від клізм і кишкового зрошення, детоксикації лимонним соком або голодувань, до виключення або додавання певних продуктів, очищення травами або добавками з великими дозами поживних речовин", — розповіла Доктор Вероніка Чачай, дієтолог з Університету Квінсленда.

Що роблять детокс-дієти?

Всі детокс-дієти мають одну спільну рису: вони обіцяють очистити організм від токсинів. Як пояснила доктор Чачай, ці токсини можуть надходити з різних джерел. Зовнішні джерела токсинів містять молекули, які утворюються при випічці, смаженні у фритюрі і на вугіллі, алкоголь і добавки в оброблених харчових продуктах. Також тютюновий дим і вплив забруднювачів навколишнього середовища.

Вважається, що накопичення токсинів є основною причиною збільшення ваги, запорів, здуття живота, метеоризму, поганого травлення, печії, діареї, втоми і відсутності енергії. А ось детоксикація якраз — спосіб виведення цих токсинів з організму, в результаті чого людина відчуває себе здоровішою і втрачає вагу.

Чи є якісь наукові підтвердження того, що ці дієти дійсно допомагають?

Як заявляють більшість вчених — ні.

"В цілому, ідея про те, що в людському організмі є речовини, від яких можна і потрібно позбавлятися шляхом детоксикації, не має достатніх доказів", — зазначив доктор Гідеон Мейеровіц-Кац, експерт в галузі суспільної охорони здоров'я з Університету Вуллонгонга.

Більшість цих дієт посилаються на невизначені "токсини", яких, навіть якби вони були шкідливими, не можна було б вивести одним з методів дієти.

Як заявляє доктор Ніколас Фуллер, дієтолог із Сіднейського університету, рівень токсичності речовин залежить від кількості, в якій ми їх вживаємо.

"Людський організм — це комплексний апарат, який самовідновлюється і самоочищається. Він буде займатися детоксикацією незалежно від того, чи проводите ви жорсткий курс детоксикації, чи марафон дегустації вишуканих страв і вин", — підкреслила доктор Чачай.

Переваги детокс-дієт

Варто розуміти, що будь-яка людина, яка в основному харчується шкідливою їжею, при переході на більш корисні продукти до складу яких входять фрукти, овочі, більша кількість води і менша кількість солі, цукру і алкоголю, буде відчувати себе краще.

Як зазначає доктор Тім Кроу, дієтолог з Thinking Nutrition, втрату ваги теж можна пояснити. Коли людина сидить на детокс-дієті, вона починає вживати меншу кількість калорій і у такий спосіб різко худне. Однак по завершенню дієти, як тільки людина відновить звичне харчування, скинуті кілограми швидко повернуться.

Одне з потенційних переваг детокс-дієт — психологічна, так як вони можуть допомогти людям більше думати про те, що вони їдять. Також для деяких людей детокс-дієта може стати початком переходу до більш здорового харчування і способу життя в довгостроковій перспективі.

Недоліки детокс-дієт

Детокс-дієта містить наступні мінуси:

Втома і брак енергії.

Швидке повернення втраченої ваги.

Зневоднення і дефіцит необхідних організму елементів при тривалій детокс-дієті.

Психологічний тиск через необхідність постійного контролю того, що можна, а чого не можна їсти.

Великі витрати на покупку екологічно чистих продуктів харчування.

Труднощі з їжею поза домом, в ресторанах та кафе.

Щоденне готування, адже вживати потрібно здебільшого свіжоприготовлену їжу.

"У більшості випадків захоплення детоксикацією заохочує ідею про те, що людина може вести нездоровий спосіб життя більшу частину року, а потім усунути шкоду за допомогою детокс-дієти всього за кілька днів. Однак це теорія, яка на практиці не працює", — підсумував доктор Кроу.

Висновок: недоліки детокс-дієт значно перевищують переваги.