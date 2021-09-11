В Чили впервые в истории Южного полушария обнаружили "крылатую ящерицу"

Птерозавр жил в юрском периоде, имел длинный хвост и заостренную морду, а размах его крыльев составлял до 2 м.

Чилийские ученые объявили об открытии первых в истории Южного полушария останков "крылатой ящерицы" времен юрского периода, известной как птерозавр, пишет Phys.org.

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Птерозавры — летающие рептилии, которые жили в мезозойскую эру одновременно с динозаврами. Большинство из них были довольно маленькими, но в верхнем меле некоторые значительно выросли и стали больше любых других летающих животных.

Несмотря на неизбежное сравнение птерозавров с птицами, важно отметить, что они разные животные, которые развивались разными эволюционными путями. На самом деле ранние птицы существовали в то же время, что и некоторые из птерозавров, однако птицам удалось пережить массовое вымирание в конце мелового периода.

Птерозавры делятся на две группы: Rhamphorhynchoids имели длинные хвосты и зубчатые челюсти, а Pterodactyloids в свою очередь короткие хвосты, и у многих были клювы без зубов.

Окаменелости динозавра, жившего около 160 миллионов лет назад на территории современной пустыни Атакама, были обнаружены в 2009 году. В своем новом исследовании ученые подтвердили, что они принадлежат птерозавру рамфоринхи — первому подобному существу, найденному в Гондване, доисторическом суперконтиненте, который впоследствии сформировал территорию Южного полушария.

Как отметил исследователь Джонатан Аларкон из Чилийского университета, у этих существ был размах крыльев до 2 м, длинный хвост и заостренная морда.

"Как оказалось, распространение животных в этой группе было намного шире, чем мы считали ранее", — добавил Аларкон.

Кроме того, открытие является самым древним из известных птерозавров, найденных в Чили.