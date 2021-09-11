У Чилі вперше в історії Південної півкулі виявили "крилату ящірку"

Птерозавр жив в юрському періоді, мав довгий хвіст і загострену морду, а розмах його крил становив до 2 м.

Чилійські вчені оголосили про відкриття перших в історії Південної півкулі залишків "крилатої ящірки" часів юрського періоду, відомої як птерозавр, пише Phys.org.

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Птерозаври — літаючі рептилії, які жили в мезозойську еру одночасно з динозаврами. Більшість з них були досить маленькими, але в пізньому крейді деякі значно виросли і стали більшими будь-яких інших тварин, що літають.

Незважаючи на неминуче порівняння птерозаврів з птахами, важливо відзначити, що вони різні тварини, які розвивалися різними еволюційними шляхами. Насправді ранні птахи існували в той же час, що і деякі з птерозаврів, проте птахам вдалося пережити масове вимирання в кінці крейдового періоду.

Птерозаври діляться на дві групи: Rhamphorhynchoids мали довгі хвости і зубчасті щелепи, а Pterodactyloids в свою чергу короткі хвости, і у багатьох були дзьоби без зубів.

Скам'янілості динозавра, що жив близько 160 мільйонів років тому на території сучасної пустелі Атакама, були виявлені в 2009 році. У своєму новому дослідженні вчені підтвердили, що вони належать птерозаврам рамфоринх — першій подібній істоті, знайденій в Гондвані, доісторичному суперконтиненту, який згодом сформував територію Південної півкулі.

Як зазначив дослідник Джонатан Аларкон з Чилійського університету, у цих істот був розмах крил до 2 м, довгий хвіст і загострена морда.

"Як виявилося, поширення тварин в цій групі було набагато ширше, ніж ми вважали раніше", — додав Аларкон.

Крім того, відкриття є найдавнішим з відомих птерозаврів, знайдених в Чилі.