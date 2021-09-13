Ученые создали целую виртуальную Вселенную: ее можно скачать

Компьютерная Вселенная содержит 2,1 триллиона "частиц" в пространстве диаметром 9,6 миллиарда световых лет.

Ученые создали самую большую и самую детальную в истории симуляцию Вселенной, которую назвали Uchuu. С помощью этой компьютерной модели можно увидеть эволюцию Вселенной на протяжении 13 миллиардов лет. Виртуальная Вселенная содержит 2,1 триллиона "частиц" в пространстве диаметром 9,6 миллиарда световых лет. Основное внимание в симуляции уделено не образованию звезд и планет, а поведению темной материи в свете расширения Вселенной, сообщает Sciencealert.

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Благодаря высокой детализации модели Вселенной Uchuu, ученые могут идентифицировать все, от от скоплений галактик до гало темной материи отдельных галактик. Так как темная материя является составляющей частью больше половины Вселенной, то она и есть основной движущей силой в создании галактик и их скоплений.

[ + – ] Распределение темной материи из симуляции Uchuu в разных масштабах Фото: ScienceAlert

Чтобы создать такую виртуальную Вселенную нужна огромная вычислительная мощность и объем памяти. Ученые из Корнельского университета, США, использовали более 40 000 компьютерных ядер и 20 миллионов компьютерных часов для создания своей модели и произвели более 3 петабайт данных.

Это 3000 терабайт или 3 миллиона гигабайт. Однако ученым удалось сжать свои данные до 100 ТБ, которые легко можно поместить на жестком диске. Например, на диске Exadrive от Nimbus за 40 тысяч долларов.

Но есть и другой вариант – можно получить доступ к виртуальной Вселенной Uchuu на сайте skiesanduniverses.org. Правда там размещены необработанные данные.

Кроме того, что данная симуляция является подробной моделью космоса, ее могут использовать ученые, которые занимаются научным анализом данных. Со временем, когда объем данных, в результате новых исследований космоса и создания новых симуляций Вселенной, станет очень большим, научный анализ будет играть решающую роль в астрономических исследованиях, говорят ученые.

Темная материя

Ученые более уверены в том, чем не является темная материя, чем в том, чем она является. Во-первых, она темная и не пребывает в форме звезд и планет, которые мы видим. Во-вторых, это не темные облака обычной материи, состоящей из частиц, называемых барионами. В-третьих, темная материя не является антивеществом, потому что не видно уникальных гамма-лучей, которые образуются при аннигилировании антивещества с материей.

Темная энергия

Темная энергия также играет важную роль в эволюции Вселенной. Одно из объяснений темной энергии состоит в том, что это свойство космоса. Альберт Эйнштейн был первым, кто понял, что пустое пространство — это не ничто. Он говорил, что пустое пространство может обладать собственной энергией. Поскольку эта энергия является свойством самого пространства, она не будет ослабевать при расширении пространства. Чем больше пространства появляется, тем больше появляется энергии. В результате эта форма энергии заставит Вселенную расширяться все быстрее и быстрее.