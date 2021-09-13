Учені створили цілий віртуальний Всесвіт: його можна завантажити

Комп'ютерний Всесвіт містить 2,1 трильйонів "частинок" у просторі діаметром 9,6 мільярдів світлових років.

Учені створили найбільшу і найдетальнішу в історії симуляцію Всесвіту, яку назвали Uchuu. За допомогою цієї комп'ютерної моделі можна побачити еволюцію Всесвіту протягом 13 мільярдів років. Віртуальний Всесвіт містить 2,1 трильйонів "частинок" у просторі діаметром 9,6 мільярдів світлових років. Основна увага в симуляції приділена не утворенню зірок і планет, а поведінці темної матерії в світлі розширення Всесвіту, повідомляє Sciencealert.

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Завдяки високій деталізації моделі Всесвіту Uchuu, учені можуть ідентифікувати все, від скупчень галактик до гало темної матерії окремих галактик. Оскільки темна матерія є складником більше половини Всесвіту, то вона і є основною рушійною силою у створенні галактик і їхніх скупчень.

[ + – ] Розподіл темної матерії із симуляції Uchuu в різних масштабах Фото: ScienceAlert

Щоб створити такий віртуальний Всесвіт потрібна величезна обчислювальна потужність та обсяг пам'яті. Учені з Корнельського університету, США, використовували понад 40 000 комп'ютерних ядер і 20 мільйонів комп'ютерних годин для створення своєї моделі та виробили понад 3 петабайти даних.

Це 3 000 терабайт або 3 мільйони гігабайт. Однак ученим вдалося стиснути свої дані до 100 ТБ, які легко можна помістити на жорсткому диску. Наприклад, на диску Exadrive від Nimbus за 40 тисяч доларів.

Але є й інший варіант — можна отримати доступ до віртуального Всесвіту Uchuu на сайті skiesanduniverses.org. Щоправда, там розміщені необроблені дані.

Крім того, що ця симуляція є докладною моделлю космосу, її можуть використовувати вчені, які займаються науковим аналізом даних. Згодом, коли обсяг даних, унаслідок нових досліджень космосу і створення нових симуляцій Всесвіту, стане дуже великим, науковий аналіз гратиме вирішальну роль в астрономічних дослідженнях, кажуть вчені.

Темна матерія

Учені більш впевнені в тому, що немає темної матерії, ніж у тому, що вона є. По-перше, вона темна і не перебуває у формі зірок і планет, які ми бачимо. По-друге, це не темні хмари звичайної матерії, що складається з частинок, які називаються баріонами. По-третє, темна матерія не є антиречовиною, тому що не видно унікальних гамма-променів, які утворюються під час анігілювання антиречовини з матерією.

Темна енергія

Темна енергія також грає важливу роль в еволюції Всесвіту. Одне з пояснень темної енергії полягає в тому, що це властивість космосу. Альберт Ейнштейн був першим, хто зрозумів, що порожній простір — це не ніщо. Він говорив, що порожній простір може мати власну енергією. Оскільки ця енергія є властивістю власне простору, вона не буде слабшати в процесі розширенні простору. Чим більше простору з'являється, тим більше з'являється енергії. Унаслідок чого ця форма енергії змусить Всесвіт розширюватися все швидше й швидше.