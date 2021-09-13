В этом году начнется массовое производство знаменитого робота София

Компания Hanson Robotics, заявила, что робот поможет миру справиться с пандемией коронавируса.

Hanson Robotics, производитель самого знаменитого социального робота по имени София планирует выпустить тысячи экземпляров и продать их до конца года. Вместе с Софией в массовое производство пойдут еще три робота, но стоимость этих машин пока не известна, сообщает bigthink.com

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Хотя социальные роботы уже существовали и раньше, пандемия, похоже, ускоряет их распространение, поскольку миру нужно социальное взаимодействие в эпоху социального дистанцирования. В компании Hanson Robotics считают, что сейчас идеальное время, чтобы сделать Софию массовым роботом.

"Мир COVID-19 будет нуждаться во все большем количестве роботов, чтобы люди чувствовали себя в безопасности", — говорит генеральный директор компании Дэвид Хэнсон.

"Такие социальные роботы, как я, могут позаботиться о болеющих и пожилых людях", — говорит робот София. "Я могу c ними общаться, предоставить лечение и обеспечить социальное взаимодействие даже в трудных ситуациях".

[ + – ] Робот София.

Когда робот София появилась в 2016 году, она была единственной в своем роде. У нее антропоморфный внешний вид и манера поведения приближена к человеческой, а ее способность взаимодействовать с людьми непохожа на то, что когда-либо видели большинство людей. София — это социальный робот, то есть она была разработана специально для взаимодействия с людьми. В некоторых домах престарелых уже готовы использовать социальных роботов для борьбы с одиночеством во время пандемии.

"Поскольку сейчас не может быть нормального человеческого взаимодействия", — говорит Кейт Дарлинг из Массачусетского технологического института, — это лучше, чем ничего".

Стоит вспомнить о том, что другие социальные роботы также помогают людям.

Социальный робот по имени Майло помогает детям с аутизмом распознавать и выражать свои эмоции, а дети, больные раком, с удовольствием проводят время с роботизированной уткой, разработанной компанией Aflac.

Другой социальный робот, в виде животного, тюлень PARO, предоставляет социальное взаимодействие пожилым людям с деменцией. А полугуманоидный социальный робот Пеппер помогает клиентам в банках, ресторанах и других учреждениях.

В то же время компания Hyundai объявила о планах разместить в своем южнокорейском выставочном зале социального робота, который сможет помогать клиентам вместо людей. Он также будет следить за тем, чтобы люди носили маски.

Hanson Robotics Limited — гонконгская инженерная и робототехническая компания, основанная Дэвидом Хэнсоном, известная своими разработками человекоподобных роботов с искусственным интеллектом. Среди их разработок: робот Альберт HUBO, первый шагающий робот с человеческим выражением лица, BINA48, интерактивный бюст робота-гуманоида и робот София. В компании работает 45 сотрудников.

Роботы Hanson Robotics имеют запатентованную губчатую эластомерную кожу под названием Frubber, которая по ощущениям и гибкости напоминает человеческую кожу. Под Frubber находится запатентованная система управления движениями, с помощью которой роботы имитируют человеческие эмоции.