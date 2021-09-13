Цьогоріч почнеться масове виробництво знаменитого робота Софія

Компанія Hanson Robotics, заявила, що робот допоможе світові впоратися з пандемією коронавірусу.

Hanson Robotics, виробник найбільш знаменитого соціального робота на ім'я Софія планує випустити тисячі екземплярів і продати їх до кінця року. Разом із Софією в масове виробництво підуть ще три роботи, але вартість цих машин поки не відома, повідомляє bigthink.com.

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Хоча соціальні роботи вже існували і раніше, пандемія, схоже, прискорює їхнє поширення, оскільки світові потрібна соціальна взаємодія в епоху соціального дистанціювання. У компанії Hanson Robotics вважають, що зараз ідеальний час, щоб зробити Софію масовим роботом.

"Світ COVID-19 потребуватиме все більшої кількості роботів, щоб люди почувалися в безпеці", — говорить генеральний директор компанії Девід Хенсон.

"Такі соціальні роботи, як я, можуть подбати про хворих на туберкульоз і літніх людей", — говорить робот Софія. "Я можу з ними спілкуватися, надати лікування і забезпечити соціальну взаємодію навіть у важких ситуаціях".

[ + – ] Робот Софія

Коли робот Софія з'явилася в 2016 році, вона була єдиною у своєму роді. У неї антропоморфний зовнішній вигляд і манера поведінки наближена до людської, а її здатність взаємодіяти з людьми не схожа на те, що коли-небудь бачили більшість людей. Софія — це соціальний робот, тобто вона була розроблена спеціально для взаємодії з людьми. У деяких будинках для літніх людей уже готові використовувати соціальних роботів для боротьби із самотністю під час пандемії.

"Оскільки зараз не може бути нормальної людської взаємодії", — говорить Кейт Дарлінг із Массачусетського технологічного інституту, — це краще, ніж нічого".

Варто згадати про те, що інші соціальні роботи також допомагають людям.

Соціальний робот на ім'я Майло допомагає дітям з аутизмом розпізнавати і висловлювати свої емоції, а діти, хворі на рак, із задоволенням проводять час із роботизованою качкою, розробленою компанією Aflac.

Інший соціальний робот, у вигляді тварини, тюлень PARO, надає соціальну взаємодію літнім людям із деменцією. А напівгуманоїдний соціальний робот Пеппер допомагає клієнтам у банках, ресторанах та інших закладах.

У той же час компанія Hyundai оголосила про плани розмістити у своєму південнокорейському виставковому залі соціального робота, який зможе допомагати клієнтам замість людей. Він також стежитиме за тим, щоб люди носили маски.

Hanson Robotics Limited — гонконгська інженерна та робототехнічна компанія, заснована Девідом Хенсоном, відома своїми розробками людиноподібних роботів зі штучним інтелектом. Серед їхніх розробок: робот Альберт HUBO, перший робот, який уміє крокувати, з людським виразом обличчя, BINA48, інтерактивний бюст робота-гуманоїда і робот Софія. У компанії працює 45 співробітників.

Роботи Hanson Robotics мають запатентовану губчасту еластомерну шкіру під назвою Frubber, яка за відчуттями та гнучкістю нагадує людську шкіру. Під Frubber знаходиться запатентована система управління рухами, за допомогою якої роботи імітують людські емоції.