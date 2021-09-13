Сиди спокойно, не чавкай и не болтай ногами: ученые объяснили, откуда взялись такие правила

Исследователи раскрыли настоящую причину подобных запретов, которая отразилась в общепринятых правилах этикета.

Исследователи из Университета Британской Колумбии объяснили, почему людей нервируют такие повторяющиеся движения и звуки, как чавканье, постукивание пальцами и дерганье ногами. Об этом сообщает Futurism.

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Группа нейробиологов провела исследование с участием более чем 2700 студентов. Они выяснили, что более одной трети испытуемых нервничали из-за ерзающих и издающих повторяющиеся звуки собеседников.

"В эксперименте участвовали не только студенты. Когда мы вышли на улицы и спросили людей, что они чувствуют, когда другие начинают вертеться, стучать или трястись, они также рассказывали о своих негативных реакциях", – пишут ученые.

Как оказалось, большинству людей мешает, когда люди вокруг ерзают. Такая реакция называется мизокинезией, и она может иметь серьезные социальные последствия для тех, кто ее испытывает. Исследователи считают, что это может снизить способностью людей получать удовольствие от общения, ухудшить способность к обучению и создавать трудности на работе.

Также выяснилось, что негативные социальные последствия от мизокинезии усиливались с возрастом, чем старше становятся люди, тем хуже будет их реакция.

Существует аналогичная проблема, связанная со звуками, которые издают окружающие люди. Мизофония заставляет людей нервничать, когда они слышать чье-то чавканье, шмыганье или чмоканье губами.

"С другой стороны, мизокинезия остается мало изученным явлением", – подчеркивают авторы исследования.

Наиболее необъяснимое проявление мизокинезии связано с ерзаньем.

"Мы считаем, что ответ кроется в причинах самого ерзанья. Одна из самых очевидных причин – нервозность и ощущение тревоги", – объясняют эксперты.

Проблема заключается в том, что человеческий мозг отличается исключительной способностью интерпретировать чужие действия. Это умение связано с "зеркальными нейронами", они возбуждаются как при выполнении определенного действия, так и при наблюдении за выполнением действия другими. Данное умение помогает людям лучше понимать действия и намерения окружающих.

"Как только мы начинаем отражать действия, связанные с нервозностью и тревогой, как нервное ерзанье, мы сами начинаем ощущать негативные эмоции", – говорят ученые.

Но проблема мизокинезии связана не только с человеческими эмоциями.

Ученые провели эксперимент, в котором попросили испытуемых людей посмотреть несколько обучающих роликов. В конце эксперимента проводился опрос, показывающий насколько хорошо была усвоена информация.

Различие заключалось в том, что в одном ролике говорящий человек ерзал рукой, а на другом – нет.

Эксперимент показал, что ерзанье вызывало не только раздражение, но и препятствовало усвоению информации.

"У людей с сильно выраженной мизокинезией показатели были намного хуже в сравнении с теми, кто не испытывал подобной чувствительности к движениям. При этом, обе группы одинаково хорошо запомнили информацию из ролика, в котором не было лишних движений", – подытожили исследователи.