Кровожадные бабочки. Ученые впервые увидели, как насекомые разрывают гусениц и выпивают их заживо

Самцы бабочек выпивают жидкость из гусениц, чтобы привлечь внимание самок.

Ученые получили первые доказательства того, что бабочки вида Данаида монарх пьют жидкость их гусениц. За этим процессом ученые наблюдали в Индонезии. Бабочки использовали крошечные когти на ногах, чтобы вспороть тело жертвы, сообщает Livescience

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Бабочкам-самцам нужны определенные соединения, которые вырабатывает растение молочай. Эти соединения помогают гусеницам отпугивать хищников и в то же время способствуют выработке у бабочек феромонов, привлекающих самок. Так как гусеницы поедают это растение, у них большое количество необходимых элементов. Самцы этого вида бабочек, также пьют сок молочая, царапая его листья.

Авторы исследования говорят, что бабочки были настолько поглощены питьем из гусениц, что даже прикосновение человека-наблюдателя не могло их отвлечь. Для описания поведения бабочек ученые ввели термин "клептофармакофагия", что означает "потребление украденных химических веществ".

Еда и бабочки

Бабочки не просто пьют нектар из цветов. Многие из них потребляют фекалии и мочу, а также разлагающуюся плоть животных. Они даже выпьют слезы рептилий, чтобы получить столь необходимый натрий.

Некоторые бабочки являются настоящими хищниками, правда в стадии гусениц. Откладывая яйца в колонии шерстистой тли одна из североамериканских бабочек, будучи гусеницей поедает эту тлю, чтобы вырасти дальше.

Многим бабочкам для продолжения рода нужны растения только определенных видов. Если гусеница не найдет подходящего растения она умрет.