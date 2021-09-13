Кровожерливі метелики. Вчені вперше побачили, як комахи розривають гусениць і випивають їх заживо

Самці метеликів випивають рідину з гусениць, щоб привернути увагу самок.

Вчені отримали перші докази того, що метелики виду Данаїда монарх п'ють рідину їхніх гусениць. За цим процесом вчені спостерігали в Індонезії. Метелики використовували крихітні кігті на ногах, щоб розпороти тіло жертви, повідомляє Livescience

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Метеликам-самцям потрібні певні сполуки, які виробляє рослина молочай. Ці сполуки допомагають гусеницям відлякувати хижаків і в той же час сприяють виробленню у метеликів феромонів, які приваблюють самок. Оскільки гусениці поїдають цю рослину, у них велика кількість необхідних елементів. Самці цього виду метеликів, також п'ють сік молочаю, дряпаючи його листя.

Автори дослідження кажуть, що метелики були настільки захоплені питвом із гусениць, що навіть дотик людини-спостерігача не міг їх відвернути. Для опису поведінки метеликів учені ввели термін "клептофармакофагія", що означає "споживання вкрадених хімічних речовин".

Їжа й метелики

Метелики не просто п'ють нектар із квітів. Багато з них споживають фекалії і сечу, а також плоть тварин, яка розкладається. Вони навіть вип'ють сльози рептилій, щоб отримати такий необхідний натрій.

Деякі метелики є справжніми хижаками, щоправда, в стадії гусениць. Відкладаючи яйця в колонії шерстистої попелиці, один із північноамериканських метеликів, будучи гусеницею, поїдає цю тлю, щоб вирости далі.

Багатьом метеликам для продовження роду потрібні рослини тільки певних видів. Якщо гусениця не знайде відповідну рослину, вона помре.