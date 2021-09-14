Кровь, пот и слезы. Ученые придумали новый рецепт "космического бетона"

По оценкам ученых, шесть астронавтов на Марсе смогут создать более 500 кг космического бетона, который назвали AstroCrete.

Ученые придумали новый рецепт экономичного "космического бетона". Новый строительный материал разработали ученые из Манчестерского университета, которые позаимствовали идею у древних строителей, которые добавляли кровь животных в строительный раствор в качестве связующего материала, сообщает New Atlas

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В преддверии полетов человека на Луну и Марс, ученые занимаются изучением возможности строительства баз на поверхностях других планет с помощью местных материалов, в частности почвы. Ведь брать с собой в космический корабль строительные материалы с Земли будет очень экономически невыгодно.

Некоторые предыдущие исследования показали, что марсианский грунт можно смешать с другими составляющими и получить кирпичи, которые будут крепче, чем железобетон. Также считается, что в почве Марса есть металлы, которые можно извлечь и расплавить, чтобы построить ключевые элементы базы.

Ученые из Манчестерского университета провели эксперименты с симуляцией марсианского или лунного грунта, куда добавляли человеческую кровь и продукты жизнедеятельности, в качестве связующего материала.

[ + – ] Образцы строительного материала AstroCrete Фото: New Atlas

Эксперимент показал, что обычный белок в крови, называемый сывороточным альбумином, можно использовать в качестве связующего материала при создании бетоноподобных строительных блоков с очень высокой прочностью.

Еще ученые обнаружили, что, если добавить в новый строительный материал мочевину, отходы, обнаруживаемые в моче, поте и слезах, то прочность возрастет более чем на 300 процентов.

[ + – ] Напечатанный на 3D-принтере образец строительного материала AstroCrete Фото: New Atlas

По оценкам ученых, шесть астронавтов во время двухлетней миссии на Марсе смогут создать более 500 кг космического строительного материала, который назвали AstroCrete. Ученые говорят, что благодаря этому строительному материалу, астронавты смогут удваивать размер своей базы каждую миссию.

"Ученые все время пытались создать технологии для производства строительных материалов на Марсе, но мы знали, что ключ к разгадке находится внутри нас самих", — говорит Алед Робертс из Манчестерского университета.

Самыми известными строителями, которые в прошлом использовали растительные и органические материалы в качестве важных составляющих строительных растворов, были китайцы. Например, в 2010 году группа китайских ученых изучила состав древних стен возле города Нанкин. Они обнаружили, что крепость и долговечность стенам придавал строительный раствор с секретным компонентом. Им оказался рис, который является основой китайской кухни. Приготовленный рис сначала варили до состояния каши, а затем смешивали с песком и известью. Эту смесь назвали "китайским бетоном".

А в 2019 году местные ученые собрали образцы строительных материалов с 159 участков по всему Китаю, которые относились к разным периодам истории, начиная 2300-1900 годов до н.э. и заканчивая поздней династией Цин, 1644-1911 годы. Многочисленные химические тесты показали, что большинство строительных материалов содержали "органические компоненты", то есть крахмал, белок, коричневый сахар, кровь и масло. По словам ученых, благодаря таким смесями в строительных растворах до сих пор стоят памятники древней архитектуры Китая.