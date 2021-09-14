Кров, піт і сльози. Учені вигадали новий рецепт "космічного бетону"

За оцінками вчених, шість астронавтів на Марсі зможуть створити понад 500 кг космічного бетону, який назвали AstroCrete.

Учені вигадали новий рецепт економічного "космічного бетону". Новий будівельний матеріал розробили вчені з Манчестерського університету, які запозичили ідею у стародавніх будівельників, які додавали кров тварин у будівельний розчин як сполучний матеріал, повідомляє New Atlas.

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Напередодні польотів людини на Місяць і Марс, учені займаються вивченням можливості будівництва баз на поверхнях інших планет за допомогою місцевих матеріалів, зокрема ґрунту. Адже брати із собою у космічний корабель будівельні матеріали із Землі буде дуже економічно невигідно.

Деякі попередні дослідження показали, що марсіанський ґрунт можна змішати з іншими складниками й отримати цеглини, які будуть міцнішими, ніж залізобетон. Також вважається, що в ґрунті Марса є метали, які можна витягти і розплавити, щоб побудувати ключові елементи бази.

Учені з Манчестерського університету провели експерименти із симуляцією марсіанського або місячного ґрунту, куди додавали людську кров і продукти життєдіяльності, замість сполучного матеріалу.

[ + – ] Зразки будівельного матеріалу AstroCrete Фото: New Atlas

Експеримент показав, що звичайний білок у крові, званий сироватковим альбуміном, можна використовувати як сполучний матеріал у процесі створення бетоноподібних будівельних блоків із дуже високою міцністю.

Ще вчені з'ясували, що, якщо додати в новий будівельний матеріал сечовину, відходи, які є в сечі, поті та сльозах, то міцність зросте більш ніж на 300 відсотків.

[ + – ] Надрукований на 3D-принтері зразок будівельного матеріалу AstroCrete Фото: New Atlas

За оцінками вчених, шість астронавтів під час дворічної місії на Марсі зможуть створити понад 500 кг космічного будівельного матеріалу, який назвали AstroCrete. Учені кажуть, що завдяки цим будівельним матеріалам, астронавти зможуть подвоювати розмір своєї бази кожну місію.

"Учені весь час намагалися створити технології для виробництва будівельних матеріалів на Марсі, але ми знали, що ключ до розгадки знаходиться всередині нас самих", — говорить Аледо Робертс із Манчестерського університету.

Найвідомішими будівельниками, які в минулому використовували рослинні й органічні матеріали як важливі складники будівельних розчинів, були китайці. Наприклад, у 2010 році група китайських учених вивчила склад древніх стін біля міста Нанкін. Вони з'ясували, що міцність і довговічність стінам надавав будівельний розчин із секретним компонентом. Ним виявився рис, який є основою китайської кухні. Приготований рис спочатку варили до стану каші, а потім змішували з піском і вапном. Цю суміш назвали "китайським бетоном".

А в 2019 році місцеві вчені зібрали зразки будівельних матеріалів зі 159 ділянок по всьому Китаю, які належали до різних періодів історії, починаючи з 2300-1900 років до н. е. і закінчуючи пізньою династією Цин, 1644-1911 років. Численні хімічні тести показали, що більшість будівельних матеріалів містили "органічні компоненти", тобто крохмаль, білок, коричневий цукор, кров та олію. За словами вчених, завдяки таким сумішам у будівельних розчинах досі стоять пам'ятники стародавньої архітектури Китаю.