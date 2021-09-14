Ученые рассказали, какой археологический памятник самый древний в мире

Всего кандидатов на эту роль три, они размещены в Кении и Эфиопии. Их возраст варьируется от 2,6 млн до 3,3 млн лет.

Предки современных людей бродили по Земле еще 6 миллионов лет назад, но какое самое древнее место, содержащее археологические свидетельства их существования? Оказывается, есть 3 места — одно в Кении, и два в Эфиопии, которые считаются лучшими кандидатами на самые старые археологические памятники в мире, пишет Live Science.

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Первый кандидат

[ + – ] Каменный инструмент, обнаруженный на раскопках Ломекви 3 рядом с озером Туркана в Кении.

Первое место, называемое Ломекви 3, расположено в Кении, в лесистой местности на небольшом холме недалеко от озера Туркана, и содержит кости гомининов, а также каменные артефакты. Благодаря датировке отложений, в которых были найдены артефакты, эксперты оценили возраст этого места примерно в 3,3 миллиона лет.

Орудия, вероятней всего, были созданы афарским австралопитеком, гоминином, чей вид процветал в регионе в то время. Вполне возможно, что он использовал каменные орудия, чтобы раскалывать орехи.

Джереми ДеСильва, доцент антропологии Дартмутского колледжа, согласен с тем, что Ломекви 3 является самым древним из известных археологических объектов, но отметил, что не все ученые придерживаются такого же мнения.

"Ломекви вызывает много споров, и некоторые наши коллеги по-прежнему не убеждены в древности орудий", — рассказал ДеСильва.

Как заявил Дэвид Браун, профессор антропологии из Университета Джорджа Вашингтона, ряд недавних работ ставит под сомнение статус артефактов из Ломекви 3. Они отмечают, что артефакты могут датироваться не тем же временем, что и отложения, в которых они были найдены.

Для многих ученых неоспоримые доказательства древнейших археологических находок представлены в виде каменных орудий возрастом 2,6 миллиона лет из Гоны в Эфиопии. Результаты датировки Ломекви 3 являются спорными, и у исследователей есть серьезные сомнения в том, что останки, найденные в этом месте, датируются 3,3 млн лет назад.

Второй кандидат

Исследования Ломекви 3 были опубликованы относительно недавно, в то время как исследования Гоны — в течение нескольких десятилетий. Кроме того, они выдержали научную проверку.

Каменные орудия в Гоне, скорее всего, были сделаны австралопитеком гархи, жившим в Восточной Африке около 2,5 миллионов лет назад. Окаменелости этого вида были найдены рядом с каменными орудиями, и, возможно, они были одними из первых предков человека, изготовивших сложные каменные орудия.

Палеоантрополог Тим Уайт из Калифорнийского университета в Беркли согласен с тем, что у Гоны есть неопровержимые доказательства того, что она является древнейшим археологическим объектом.

С другой стороны, некоторые ученые поддерживают идею о том, что Ломекви 3 старше Гоны. Палеоантрополог Рик Поттс из Смитсоновского института, убежден, что Ломекви 3 — древнейшее место, где есть убедительные доказательства намеренного использования камней. Это означает, что Ломекви 3 — самое древнее место, где находятся каменные артефакты, сделанные предками человека.

Поттс также отметил, что каменные артефакты в Ломекви 3 выглядят иначе, чем найденные в Гоне; они более грубые и, возможно, вообще не использовались в качестве орудий труда.

Каменные артефакты в Ломекви З содержат трещины, включая большие, толстые, неправильной формы отслоения, которые могли быть случайными. С какой целью они использовались, пока никто не знает.

Поттс считает, что люди в Ломекви 3, не создавали орудия труда, а просто собирали камни вместе по неизвестным причинам.

Третий кандидат

[ + – ] Частичная нижняя челюсть гоминина с зубами из Леди-Герару.

"Если будущие исследования не смогут выяснить точное датирование Ломекви 3, моим вторым выбором в качестве самого древнего археологического объекта будет Леди-Герару в Афаре, Эфиопия, возраст которого составляет около 2,8 миллиона лет", — подчеркнул антрополог Брайан Вильмоар из Университета Невады.

В Леди-Герару исследователи нашли часть нижней челюсти гоминина с зубами и датировали ее, изучив возраст окружающих отложений. Однако некоторые ученые выразили сомнения по поводу датировки этого места, заявив, что оно может быть значительно моложе 2,8 миллиона лет, и что Гона — это место с наилучшими неоспоримыми доказательствами.

Независимо от того, какой из этих археологических объектов является самым древним, все они старее пирамид Гизы (возраст которых составляет около 4 500 лет) и Стоунхенджа (возраст которого примерно 5 000 лет).