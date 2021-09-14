Учені розповіли, який археологічний пам'ятник найдавніший у світі

Усього кандидатів на цю роль три, вони розміщені в Кенії та Ефіопії. Їхній вік варіюється від 2,6 млн до 3,3 млн років.

Предки сучасних людей бродили по Землі ще 6 мільйонів років тому, але яке найдавніше місце, що містить археологічні свідчення їх існування? З'ясувалося, є 3 місця — одне в Кенії, і два в Ефіопії, які вважаються кращими кандидатами на найстаріші археологічні пам'ятники у світі, пише Live Science.

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Перший кандидат

[ + – ] Кам'яний інструмент, знайдений на розкопках Ломекві 3 поруч з озером Туркана в Кенії.

Перше місце, зване Ломекві 3, розташоване в Кенії, у лісистій місцевості на невеликому пагорбі недалеко від озера Туркана, і містить кістки гомініна, а також кам'яні артефакти. Завдяки датуванню відкладень, в яких були знайдені артефакти, експерти оцінили вік цього місця приблизно в 3,3 мільйони років.

Знаряддя, скоріш за все, були створені афарським австралопітеком, гомініном, чий вид процвітав у регіоні в той час. Цілком можливо, що він використовував кам'яні знаряддя, щоб розколювати горіхи.

Джеремі ДеСільва, доцент антропології Дартмутського коледжу, згоден із тим, що Ломекві 3 є найдавнішим із відомих археологічних об'єктів, але зазначив, що не всі вчені дотримуються такої ж думки.

"Ломекві викликає багато суперечок, і деякі наші колеги, як і раніше не впевнені в давнину знарядь", — розповів ДеСільва.

Як заявив Девід Браун, професор антропології з Університету Джорджа Вашингтона, низка нещодавніх робіт ставить під сумнів статус артефактів із Ломекві 3. Вони зазначають, що артефакти можуть датуватися не тим же часом, що й відкладення, в яких вони були знайдені.

Для багатьох учених незаперечні докази найдавніших археологічних знахідок представлені у вигляді кам'яних знарядь віком 2,6 мільйонів років із Гони в Ефіопії. Результати датування Ломекві 3 є суперечливими, і в дослідників є серйозні сумніви в тому, що рештки, знайдені в цьому місці, датуються 3,3 млн років тому.

Другий кандидат

Дослідження Ломекві 3 були опубліковані відносно нещодавно, в той час як дослідження Гони — протягом декількох десятиліть. Крім того, вони витримали наукову перевірку.

Кам'яні знаряддя в Гоні, швидше за все, були зроблені австралопітеком гархі, які жили в Східній Африці приблизно 2,5 мільйони років тому. Скам'янілості цього виду були знайдені поруч із кам'яними знаряддями, і, можливо, вони були одними з перших предків людини, які виготовили складні кам'яні знаряддя.

Палеоантрополог Тім Вайт із Каліфорнійського університету в Берклі згоден із тим, що в Гоні є неспростовні докази того, що вона є найдавнішим археологічним об'єктом.

З іншого боку, деякі вчені підтримують ідею про те, що Ломекві 3 старше, ніж Гона. Палеоантрополог Рік Поттс зі Смітсонівського інституту, переконаний, що Ломекві 3 — найдавніше місце, де є переконливі докази навмисного використання каменів. Це означає, що Ломекві 3 — найдавніше місце, де знаходяться кам'яні артефакти, зроблені предками людини.

Поттс також зазначив, що кам'яні артефакти в Ломекві 3 виглядають інакше, ніж знайдені в Гоні; вони більш грубі та, можливо, взагалі не використовувалися як знаряддя праці.

Кам'яні артефакти у Ломекві З містять тріщини, враховуючи великі, товсті, неправильної форми відшарування, які могли бути випадковими. З якою метою вони використовувалися, поки ніхто не знає.

Поттс вважає, що люди у Ломекві 3, не створювали знаряддя праці, а просто збирали каміння разом із невідомих причин.

Третій кандидат

[ + – ] Часткова нижня щелепа гомініна із зубами з Леді-Герару.

"Якщо майбутні дослідження не зможуть з'ясувати точне датування Ломекві 3, моїм другим вибором як найдревнішого археологічного об'єкта буде Леді-Герару в Афарі, Ефіопія, вік якого становить приблизно 2,8 мільйонів років", — підкреслив антрополог Браян Вільмоар з Університету Невади.

У Леді-Герару дослідники знайшли частину нижньої щелепи гомініна із зубами і датували її, вивчивши вік відкладень навколо. Однак деякі вчені висловили сумніви з приводу датування цього місця, заявивши, що воно може бути значно молодше 2,8 мільйонів років, і що Гона — це місце з найкращими незаперечними доказами.

Незалежно від того, який з цих археологічних об'єктів є найдавнішим, усі вони старіші, ніж піраміди Гізи (вік яких складає майже 4 500 років) і Стоунхенджа (вік якого приблизно 5 000 років).