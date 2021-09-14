Кариес возрастом 54 млн лет. Ученые нашли самого древнего сладкоежку

Исследователи обнаружили болезнь зубов у древнего млекопитающего.

Изучив окаменелости древнего примата Microsyops latidens, который жил 54 миллиона лет назад, ученые выяснили, что кариес в зубах появился из-за богатой сахаром пищи. Это самый старый из известных примеров болезни зубов у млекопитающих, сообщает New Atlas

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Ученые из Университета Торонто изучили образец окаменелых зубов примата M. latidens, который населял Землю полмиллиона лет, прежде чем вымер примерно 54 миллиона лет назад. Ископаемые зубы этих животных хорошо изучили, особенно отверстия в зубах, которые считались ранее физическими повреждениями, которые были получены после смерти млекопитающего.

Но по словам автора нового исследования, Кигана Селига, отверстия возникали в одной и той же части зуба и всегда имели одну и ту же форму.

[ + – ] Microsyops latidens. Художественная реконструкция. Фото: New Atlas

Селиг провел новый анализ зубов 1000 разных M. latidens с помощью компьютерной томографии. Ученый подтвердил наличие кариеса у 77 из них, таким образом обнаружив самый ранний известный образец зубной болезни у вымершего млекопитающего.

Поскольку зубы, с которыми работал Селиг, принадлежали животным разного возраста, он смог сделать некоторые интересные выводы касательно изменений в питании M. latidens. Хотя сладкие фрукты приматы употребляли в пищу за несколько миллионов лет до появления M. Latidens, именно эти приматы имели большее пристрастие к сладкому.

По словам ученого, на протяжении всего своего существования M. latidens ели в основном фрукты или другие продукты, богатые сахаром, которые давали им большое количество энергии.

"Употребление фруктов считается одним из отличительных признаков того, что делает ранних приматов уникальными", — говорит Селиг. "И они вряд ли беспокоились о кариесе".