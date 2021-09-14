Карієс віком 54 млн років. Вчені знайшли найдавнішого ласуна

Дослідники виявили хворобу зубів у стародавнього ссавця.

Вивчивши скам'янілості древнього примата Microsyops latidens, який жив 54 мільйони років тому, вчені з'ясували, що карієс у зубах з'явився через багату на цукор їжу. Це найстаріший із відомих прикладів хвороби зубів у ссавців, повідомляє New Atlas

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Вчені з Університету Торонто вивчили зразок скам'янілих зубів примата M. latidens, який населяв Землю півмільйона років, перш ніж вимер приблизно 54 мільйони років тому. Викопні зуби цих тварин добре вивчили, особливо отвори в зубах, які вважалися раніше фізичними ушкодженнями, які були отримані після смерті ссавця.

Але за словами автора нового дослідження, Кігана Селіга, отвори виникали в одній і тій же частині зуба і завжди мали одну й ту ж форму.

[ + – ] Microsyops latidens. Художня реконструкція Фото: New Atlas

Селіг провів новий аналіз зубів 1000 різних M. latidens за допомогою комп'ютерної томографії. Вчений підтвердив наявність карієсу у 77 з них, таким чином виявивши найраніший відомий зразок зубної хвороби у вимерлого ссавця.

Оскільки зуби, з якими працював Селіг, належали тваринам різного віку, він зміг зробити деякі цікаві висновки щодо змін у харчуванні M. latidens. Хоча солодкі фрукти примати вживали в їжу за кілька мільйонів років до появи M. Latidens, саме ці примати мали більшу пристрасть до солодкого.

За словами вченого, протягом усього свого існування M. latidens їли в основному фрукти або інші продукти, багаті на цукор, які давали їм велику кількість енергії.

"Вживання фруктів вважається однією з характерних ознак того, що робить ранніх приматів унікальними, — говорить Селіг. — І вони навряд чи турбувалися про карієс".