Карієс віком 54 млн років. Вчені знайшли найдавнішого ласуна
Дослідники виявили хворобу зубів у стародавнього ссавця.
Вивчивши скам'янілості древнього примата Microsyops latidens, який жив 54 мільйони років тому, вчені з'ясували, що карієс у зубах з'явився через багату на цукор їжу. Це найстаріший із відомих прикладів хвороби зубів у ссавців, повідомляє New Atlas
Вчені з Університету Торонто вивчили зразок скам'янілих зубів примата M. latidens, який населяв Землю півмільйона років, перш ніж вимер приблизно 54 мільйони років тому. Викопні зуби цих тварин добре вивчили, особливо отвори в зубах, які вважалися раніше фізичними ушкодженнями, які були отримані після смерті ссавця.
Але за словами автора нового дослідження, Кігана Селіга, отвори виникали в одній і тій же частині зуба і завжди мали одну й ту ж форму.
Селіг провів новий аналіз зубів 1000 різних M. latidens за допомогою комп'ютерної томографії. Вчений підтвердив наявність карієсу у 77 з них, таким чином виявивши найраніший відомий зразок зубної хвороби у вимерлого ссавця.
Оскільки зуби, з якими працював Селіг, належали тваринам різного віку, він зміг зробити деякі цікаві висновки щодо змін у харчуванні M. latidens. Хоча солодкі фрукти примати вживали в їжу за кілька мільйонів років до появи M. Latidens, саме ці примати мали більшу пристрасть до солодкого.
За словами вченого, протягом усього свого існування M. latidens їли в основному фрукти або інші продукти, багаті на цукор, які давали їм велику кількість енергії.
"Вживання фруктів вважається однією з характерних ознак того, що робить ранніх приматів унікальними, — говорить Селіг. — І вони навряд чи турбувалися про карієс".