Изменение климата: количество дней в году с температурой выше 50°C удвоилось

Температура воздуха повысилась в большей части планеты.

Глобальный анализ BBC показал, что количество дней в году с температурой выше 50°C увеличивалось начиная с 1980 года. Температура выше +50°C наблюдалась примерно 14 дней в году с 1980 по 2009 годы. Около 26 дней в году такая жара была в период с 2010 по 2019 год. В этом же десятилетии также стало больше дней с температурой +45°C и выше.

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По словам ученых из Оксфордского университета, увеличение количества очень жарких дней на планете напрямую связано с сжиганием ископаемого топлива. Жара может быть смертельной для человека и оказывать негативное влияние на природу, строения, дороги и энергосистемы.

Температура +50°C бывает в основном на Ближнем Востоке и в странах Персидского залива. Но после рекордных температур этим летом достигавших +48,8°C в Италии и +49,6 °C в Канаде, ученые предупредили, что температура выше +50°C будет и в других местах на планете, если не сократить выбросы в атмосферу.

По словам ученых, если срочно не сократить выбросы, то экстремальные температуры станут более частым явлением и будут иметь все более серьезные последствия для человека и планеты в целом.

За последние 10 лет максимальные температура воздуха на планете увеличилась на полградуса по сравнению с 1980 — 2009 годами, говорят ученые. Но в Восточной Европе, южной части Африки и в Бразилии было зафиксировано повышение температуры более чем на 1°C, а в некоторых частях Арктики и Ближнего Востока — более чем на 2°C.

Ученые призывают мировых лидеров принять меры по сокращению выбросов, чтобы ограничить рост глобальной температуры. Согласно исследованию Университета Рутгерса в США до 1,2 миллиарда человек во всем мире могут столкнуться с условиями теплового стресса к 2100 году, если нынешние уровни глобального потепления сохранятся. Это как минимум в четыре раза больше людей, чем страдают от повышения температуры сейчас. Сильная жара становится причиной засух и лесных пожаров, а также увеличивается территория пустынь, что негативно влияет на жизнь людей на планете.

На Земле существует несколько очень жарких мест, в некоторых даже живут люди.

Долина Смерти, Калифорния, США

Летом 1913 года здесь была зафиксирована температура +56,7 ° C, а в августе 2020 года — +54,4 ° C. Средняя температура в этом месте сегодня достигает +47°C летом, и это самое засушливое место в США.

Уаргла, Алжир

5 июля 2018 года в городе Уаргла в Алжире была зафиксирована самая высокая температура, когда-либо зарегистрированная в Африке, — + 51,3 ° C.

Митриба, Кувейт

21 июля 2016 года в Митрибе, отдаленном районе на северо-западе Кувейта, температура достигла +53,9 ° C. Это самая высокая температура, когда-либо зарегистрированная в континентальной части Азии.

Басра, Ирак

22 июля 2016 года в международном аэропорту Басры в Ираке была зафиксирована температура +53,9 ° C.

Турбат, Пакистан

В Турбате, городе, расположенном на юге Пакистана, 28 мая 2017 года была зафиксирована температура +53,7 ° C.

Даллол, Эфиопия

В поселении Даллол в Эфиопии среднесуточная максимальная температура составляла +41 ° C с 1960 по 1966 год. Здесь была самая высокая средняя температура среди всех населенных пунктов на Земле.

Азизия, Ливия

В городе Азизия в 1922 году была зафиксирована температура на уровне 58 градусов по Цельсию. Однако в 2012 году метеорологи объявили, что эти данные не соответствуют действительности. Тем не менее, в середине лета в городе по-прежнему регулярно бывает температура выше +48 °C.

Курият, Оман

В городе Курият 26 июня 2018 года был зафиксирована самая высокая ночная температура — +42,6 °.

Деште-Лут, Иран

В этой пустыне зафиксированы самые высокие температуры на планете. Спутниковые измерения, сделанные в период с 2003 по 2009 год, показали, что максимальная температура составляет +70,7 ° C.

Бандар-э-Махшахр, Иран

В этом иранском городе была зафиксирована температура воздуха +51 ° C.